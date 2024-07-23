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Мишустина пригласили посетить Хилок вместо Академгородка в Новосибирске

Мишустина пригласили посетить Хилок вместо Академгородка в Новосибирске

23 июля 2024, 03:00
Фото: 1MI
23 и 24 июля в Новосибирск визит нанесет премьер-министр Михаил Мишустин, глава правительства посетит аэропорт Толмачево и Академгородок.

При этом жители Ленинского района мечтают, чтобы Мишустин поехал другим маршрутом и посетил Хилокский микрорайон. Жители Хилка пообещали премьеру провести увлекательную экскурсию.

Среди «достопримечательностей» жители называют Хилокский рынок, который находится по соседству с кладбищем и свалкой, улицу Малыгина с аварийными домами, общежития для мигрантов, построенные в СНТ.

Авторы «приглашения» упомянули, что нелегальный общепит был недавно снесен после нескольких лет борьбы, но всё же точки еще остаются.

«Есть кафе „Папа Плов“ ИП Мирзоев, родственники того самого из „Крокуса“, у которых он жил до теракта», — написали жители в своем паблике во «Вконтакте».

Также сибиряки хотели бы показать школу №66, куда, по их словам, местные жители боятся отдавать своих детей. В маршрут вошли неблагоустроенные общественные пространства, несанкционированная свалка.

«Ой, у нас столько мест для прогулок, мне кажется Михаил Владимирович, должен это все увидеть воочию, так сразу в одном посте и не расскажешь», — резюмировали свое приглашение жители Хилка.
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