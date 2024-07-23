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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Стало известно, как накажут новосибирских любителей покататься на унитазах

На электросамокатах с унитазами катаются новосибирцы — что им за это будет

23 июля 2024, 10:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Стало известно, как накажут новосибирских любителей покататься на унитазах

В Новосибирске молодежь нашла себе новое развлечение, «модернизировав» электросамокаты, необычные транспортные средства индивидуальной мобильности попали на камеры.

На кадрах, запечатленных очевидцами, трое молодых людей пересекают улицу Ленина, при этом на электросамокаты установлены унитазы.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В пресс-службе кикшеринга «Юрент», чьи самокаты задействованы на видео, корреспонденту Atas.info ответили, что оштрафуют пользователей и заблокируют.

«Сервис кикшеринга „МТС Юрент“ оштрафует на 6 тысяч рублей и заблокирует в приложении пользователей из Новосибирска. Поводом стало видео, на котором молодые люди ехали на самокатах МТС Юрент по пешеходному переходу, вместе с унитазом», — заявили в компании.

По правилам сервиса, пользователям запрещено не спешиваясь пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а также перевозить на них крупногабаритные вещи.

Новые правила вступили в силу с 27 мая, штрафы увеличили в несколько раз. Так, за езду в нетрезвом виде грозит 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей, за перевозку крупногабаритных грузов — 5 тысяч рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной, подчеркнули в пресс-службе.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Видео#Новосибирск#Самокаты
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