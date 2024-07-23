На электросамокатах с унитазами катаются новосибирцы — что им за это будет

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
На кадрах, запечатленных очевидцами, трое молодых людей пересекают улицу Ленина, при этом на электросамокаты установлены унитазы.
В пресс-службе кикшеринга «Юрент», чьи самокаты задействованы на видео, корреспонденту Atas.info ответили, что оштрафуют пользователей и заблокируют.
«Сервис кикшеринга „МТС Юрент“ оштрафует на 6 тысяч рублей и заблокирует в приложении пользователей из Новосибирска. Поводом стало видео, на котором молодые люди ехали на самокатах МТС Юрент по пешеходному переходу, вместе с унитазом», — заявили в компании.
По правилам сервиса, пользователям запрещено не спешиваясь пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а также перевозить на них крупногабаритные вещи.
Новые правила вступили в силу с 27 мая, штрафы увеличили в несколько раз. Так, за езду в нетрезвом виде грозит 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей, за перевозку крупногабаритных грузов — 5 тысяч рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной, подчеркнули в пресс-службе.