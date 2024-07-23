На электросамокатах с унитазами катаются новосибирцы — что им за это будет

Новые правила вступили в силу с 27 мая, штрафы увеличили в несколько раз. Так, за езду в нетрезвом виде грозит 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей, за перевозку крупногабаритных грузов — 5 тысяч рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной, подчеркнули в пресс-службе.