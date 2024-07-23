Новое жилье в Центральном районе Новосибирска — все ужасы точечной застройки

В ЖК представлены однокомнатные студии и двух- и трехкомнатные квартиры. Студии площадью от 25.1 до 29.1 кв. м выставлены на продажу по цене от 6 до 7.4 млн рублей. 2-комнатные квартиры имеют площадь в диапазоне 44-47.8 кв. м, а их стоимость колеблется от 8.8 до 10.5 млн рублей. Трехкомнатные квартиры представлены в вариантах площадью 59.9 и 70 кв. м со стоимостью 13.8 и 15.8 млн рублей соответственно.