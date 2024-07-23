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Published Сегодня, 06:12

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О слиянии трех «дочек» заявила новосибирская S7 Group

О слиянии трех «дочек» заявила новосибирская S7 Group

23 июля 2024, 06:12
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
S7 Group запустила реорганизацию, итогом которой станет слияние трех компаний в одну, рассказали в пресс-службе компании.

В результате реорганизации из трех дочерних компаний — ЗАО «Группа компаний С7», ООО «С7 Информационные технологии» и ООО «Инвест Финанс» — останется только «Группа компаний С7». По словам официального представителя S7 Group, это необходимо для повышения эффективности работы всего холдинга.

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В феврале S7 заявила, что не планирует пока запускать собственный лоукостер Citrus. Планы по созданию бюджетного перевозчика отодвинули на неопределенный срок.

Авиакомпания S7 периодически мелькает в инфополе в контексте овербукинга. Несколько раз перевозчика штрафовали за продажу билетов больше, чем нужно. Штраф — 30 тысяч, правонарушение трактуется как административное. Также мы рассказывали, что делать в таких случаях.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#S7
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