О слиянии трех «дочек» заявила новосибирская S7 Group

Авиакомпания S7 периодически мелькает в инфополе в контексте овербукинга. Несколько раз перевозчика штрафовали за продажу билетов больше, чем нужно. Штраф — 30 тысяч, правонарушение трактуется как административное. Также мы рассказывали, что делать в таких случаях.