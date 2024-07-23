Переводить дома со сжиженного на природный газ готовятся в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил усилить работу по информированию собственников жилья о необходимости и важности этой задачи.
«Реализуется большая программа по переводу домов со сжиженного газа на природный. Это вопрос важный, требующий особого подхода. Обратите внимание на разъяснительную работу. Важно своевременно провести собрания собственников жилья и этот вопрос отработать, а также информировать население должным образом о необходимости перевода жилых помещений со сжиженного на природный газ», — обратился мэр к главам районных администраций.
В рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2025–2026 годах Новосибирску предусмотрены бюджетное финансирование. На проектирование и строительство объектов газоснабжения ежегодно планируют направлять по 100 млн рублей.
В 2024 году идет проектирование в Дзержинском, Ленинском районах и Центральном округе.
«Один из основных вопросов — это работа с жителями домов. Необходимо проголосовать, изменить договорные отношения. Процедура длительная, процесс перехода может занимать от года до полутора лет. Поэтому нужно организовывать работу с собственниками жилья, — сказал начальник департамента энергетики, ЖКХ Новосибирска Дмитрий Зайков.
Он напомнил, что все сети сжиженного газа в Новосибирске построены в 1967–1971 годах. Они старые, хотя и работоспособные — ежегодно проходят аттестацию.
«Но от этого надо уходить, поэтому была запущена программа», — резюмировал глава департамента.
Сейчас МУП «Энергия» совместно с подрядчиком ОАО «Городские газовые сети» ведут проектно-изыскательские работы для строительства трех газоснабжающих объектов в 2026 году. К работе приступили после получения разрешений собственников 30 многоквартирных домов.
Параллельно МУП «Энергия» продолжает проектирование газовых сетей, строительство которых намечено на 2025 год на улицах Макаренко, Объединения, Столетова и Петухова.