Под домашний арест отпустили экс-главу Дептранса Новосибирска Богомазову

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Под домашним арестом Богомазова пробудет до 12 сентября, суд установил запрет на ряд действий.
И. о. начальника департамента транспорта и дорожного хозяйства Олесю Богомазову задержали в мае. Ее подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, она способствовала заключению контракта между муниципальным учреждением и частной компанией. При этом заведомо зная, что обязательства выполнены не будут.
В июне мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового главу Дептранса. Им стал инженер-строитель Иосиф Важаевич, ранее возглавлявший муниципальное учреждение «Гормост».