Под домашний арест отпустили экс-главу Дептранса Новосибирска Богомазову

И. о. начальника департамента транспорта и дорожного хозяйства Олесю Богомазову задержали в мае. Ее подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, она способствовала заключению контракта между муниципальным учреждением и частной компанией. При этом заведомо зная, что обязательства выполнены не будут.