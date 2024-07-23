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Под домашний арест отпустили экс-главу Дептранса Новосибирска Богомазову

Под домашний арест отпустили экс-главу Дептранса Новосибирска Богомазову

23 июля 2024, 09:19
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Новосибирский облсуд отменил решение первой инстанции, меру пресечения изменили со следственного изолятора на более щадящую, рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента региона.

Под домашним арестом Богомазова пробудет до 12 сентября, суд установил запрет на ряд действий.

И. о. начальника департамента транспорта и дорожного хозяйства Олесю Богомазову задержали в мае. Ее подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, она способствовала заключению контракта между муниципальным учреждением и частной компанией. При этом заведомо зная, что обязательства выполнены не будут.

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В июне мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового главу Дептранса. Им стал инженер-строитель Иосиф Важаевич, ранее возглавлявший муниципальное учреждение «Гормост».

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дептранс
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