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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Парень угнал машину

Погоня полицейских за новосибирским автомобильным вором попала на видео

23 июля 2024, 05:29
Фото: 1MI
Парень угнал машину
В Новосибирске полицейские гнались за водителем на угнанной машине, подробности рассказали в ГУ МВД.

Инцидент произошел в Кировском районе. В поле зрение экипажа ГАИ попал автомобиль марки Toyota Celica. Он ехал с большой скоростью.

На требование остановиться — делать этого не стал. Тогда полицейские устроили погоню. Вскоре водитель остановился сам. У него не было ни прав, ни документов на авто. Новосибирца доставили в полицию для разбирательств.

Как оказалось, 24-летний парень угнал автомобиль у своей знакомой. Он решил на нем прокатиться. Было возбуждено дело по факту неправомерного завладения машиной. Подозреваемому вручили подписку о невыезде.

Видео: ГУ МВД
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