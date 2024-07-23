Погоня полицейских за новосибирским автомобильным вором попала на видео

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
Инцидент произошел в Кировском районе. В поле зрение экипажа ГАИ попал автомобиль марки Toyota Celica. Он ехал с большой скоростью.
На требование остановиться — делать этого не стал. Тогда полицейские устроили погоню. Вскоре водитель остановился сам. У него не было ни прав, ни документов на авто. Новосибирца доставили в полицию для разбирательств.
Как оказалось, 24-летний парень угнал автомобиль у своей знакомой. Он решил на нем прокатиться. Было возбуждено дело по факту неправомерного завладения машиной. Подозреваемому вручили подписку о невыезде.