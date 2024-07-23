Похожий на боевой дрон вблизи аэродрома напугал жителей Новосибирска

Posted 23 июля, 02:46
Published 23 июля, 02:46
Modified 23 июля, 02:48
Updated 23 июля, 02:48
Новосибирец запустил дрон рядом с посадочной полосой «Обь-ГЭС». Незнание закона не освободило его от ответственности. Во-первых, квадрокоптер летал вблизи аэродрома, а расстояние должно быть минимум 2 километра, а во-вторых, у него не было на это разрешения.
Сам инцидент произошел еще в мае. Факт запуска техники был замечен. Прокуратура организовала проверку. Владельца дрона привлекли к ответственности за нарушения закона.
Сумму штрафа ведомство не указало. По данным Ространснадзора, сибиряка могли оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.