Похожий на боевой дрон вблизи аэродрома напугал жителей Новосибирска

Новосибирец запустил дрон рядом с посадочной полосой «Обь-ГЭС». Незнание закона не освободило его от ответственности. Во-первых, квадрокоптер летал вблизи аэродрома, а расстояние должно быть минимум 2 километра, а во-вторых, у него не было на это разрешения.