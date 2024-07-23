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Posted 23 июля, 02:46

Published 23 июля, 02:46

Modified 23 июля, 02:48

Updated 23 июля, 02:48

Дрон летал над Новосибирском

Похожий на боевой дрон вблизи аэродрома напугал жителей Новосибирска

23 июля 2024, 02:46
Фото: 1MI. Дрон летал над Новосибирском
Дрон летал вблизи аэродрома в Новосибирске, чем напугал местных жителей, как наказали владельца, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Новосибирец запустил дрон рядом с посадочной полосой «Обь-ГЭС». Незнание закона не освободило его от ответственности. Во-первых, квадрокоптер летал вблизи аэродрома, а расстояние должно быть минимум 2 километра, а во-вторых, у него не было на это разрешения.

Сам инцидент произошел еще в мае. Факт запуска техники был замечен. Прокуратура организовала проверку. Владельца дрона привлекли к ответственности за нарушения закона.

Сумму штрафа ведомство не указало. По данным Ространснадзора, сибиряка могли оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Минобороны Украины недостаточно занимается дронами — так ли это?
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#Эмилия Губарева#Технологии#Новосибирск#Штраф#Техника#Дрон#Квадрокоптер
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