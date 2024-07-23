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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Ребенок страдал от боли в ушах

После жалобы Путину прокуроры проверят новосибирскую больницу

23 июля 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
Ребенок страдал от боли в ушах
Родительница обратилась к Путину из-за неоказания врачебной помощи ее дочери, прокуратура Новосибирской области начала проверку.

Инцидент произошел 21 июля в Искитиме. Мать пожаловалась, что она с дочерью пришла ночью в больницу, так как у ребенка болели уши. В очереди они якобы просидели три часа, а экстренную помощь малышке так и не оказали.

На деле же есть еще и вторая версия происходящего. Как объяснили в больнице, ночью врача-лора не было, так как он работает только днем, но был педиатр, который осмотрел девочку и предложил транспортировку до областной больницы. Однако мать отказалась, опасаясь за ребенка в таком состоянии.

Скандал на этом не закончился, потому что родительница написала гневный отзыв в соцсетях, а также обратилась к президенту Владимиру Путина и Минздраву.

Новосибирская прокуратура начала проверку запутанного инцидента с неоказанием девочке медицинской помощи. По ее результатам будет принято решение.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Прокуратура#Проверка#Врачи#Больница#Владимир Путин#Искитимский район
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