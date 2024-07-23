После жалобы Путину прокуроры проверят новосибирскую больницу

На деле же есть еще и вторая версия происходящего. Как объяснили в больнице, ночью врача-лора не было, так как он работает только днем, но был педиатр, который осмотрел девочку и предложил транспортировку до областной больницы. Однако мать отказалась, опасаясь за ребенка в таком состоянии.