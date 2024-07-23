После жалобы Путину прокуроры проверят новосибирскую больницу

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Инцидент произошел 21 июля в Искитиме. Мать пожаловалась, что она с дочерью пришла ночью в больницу, так как у ребенка болели уши. В очереди они якобы просидели три часа, а экстренную помощь малышке так и не оказали.
На деле же есть еще и вторая версия происходящего. Как объяснили в больнице, ночью врача-лора не было, так как он работает только днем, но был педиатр, который осмотрел девочку и предложил транспортировку до областной больницы. Однако мать отказалась, опасаясь за ребенка в таком состоянии.
Скандал на этом не закончился, потому что родительница написала гневный отзыв в соцсетях, а также обратилась к президенту Владимиру Путина и Минздраву.
Новосибирская прокуратура начала проверку запутанного инцидента с неоказанием девочке медицинской помощи. По ее результатам будет принято решение.