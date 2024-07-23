Прораб не сядет в тюрьму из-за гибели рабочего на стройке в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Все случилось в сентябре 2023 года. В городской клинической станции переливания крови проводились работы по строительству. В один момент с высоты сорвался мужчина. Он погиб, так как получил серьезные травмы.
В гибели новосибирца обвинили прораба. Когда произошла трагедия, он покинул стройплощадку и не контролировал ход работ. Свою причастность он признал. Выяснилось, что он не досмотрел за устойчивостью трапа. Его признали в халатности.
Прораб получил два года обязательных работ с удержанием зарплаты в 5%. Также его лишили права на пару лет обеспечивать безопасность на стройках. Семье погибшего дали компенсацию в размере 1,2 млн рублей.