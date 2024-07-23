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Кто ответит за гибель рабочего

Прораб не сядет в тюрьму из-за гибели рабочего на стройке в Новосибирске

23 июля 2024, 07:36
Фото: atas.info
Кто ответит за гибель рабочего

Прораба осудили за гибель рабочего на стройке в Новосибирске

Прораб из Новосибирска получил срок за трагедию на стройке: по его вине погиб рабочий, подробности сообщили в судебном департаменте.

Все случилось в сентябре 2023 года. В городской клинической станции переливания крови проводились работы по строительству. В один момент с высоты сорвался мужчина. Он погиб, так как получил серьезные травмы.

В гибели новосибирца обвинили прораба. Когда произошла трагедия, он покинул стройплощадку и не контролировал ход работ. Свою причастность он признал. Выяснилось, что он не досмотрел за устойчивостью трапа. Его признали в халатности.

Прораб получил два года обязательных работ с удержанием зарплаты в 5%. Также его лишили права на пару лет обеспечивать безопасность на стройках. Семье погибшего дали компенсацию в размере 1,2 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Строительство#Приговор
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