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Критика в адрес подрядчика звучит с прошлого года

Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске буксует — нет рабочих для завершения в срок

23 июля 2024, 05:33
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Критика в адрес подрядчика звучит с прошлого года

Для сдачи в срок новосибирского Октябрьского моста не хватает рабочей силы

В мэрии допускают срыв сроков полного окончания реконструкции переправы из-за проблем с подрядчиком

Муниципалитет окончательно передумал расторгать контракт с подрядчиком ремонта Октябрьского моста, компанией «СпецТрансСтрой». При этом основная претензия, которую ранее высказывали в мэрии, звучит и сегодня — нехватка рабочих. Но теперь этот фактор уже стал критическим.

«Вопросы у нас есть к наличию рабочей силы, которая задействована. Которую мы видим, явно недостаточно для завершения работ в установленные контрактом сроки», — констатировал глава Дептранса Иосиф Кодалаев в ходе аппаратного совещания во вторник, 23 июля.

Текущая строительная готовность Октябрьского моста 59%, по плану ремонт должен быть завершен в ноябре.

Что касается хода реконструкции Димитровского моста, то там, по словам Кодалаева, удалось разрешить все противоречия с подрядчиком, завтра начнутся основные работы по укладке выравнивающего слоя дорожного полотна, которые должны быть завершены к понедельнику.

Ранее в мэрии заявляли, что муниципальные контракты с подрядчиками на ремонт двух основных городских автомобильных мостов через Обь будут расторгнуты, поскольку темпы работ очень низкие. Кроме того, на Димитровском мосту был выявлен брак при укладке нового покрытия.

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#Новосибирск#Ремонт#Октябрьский мост#Сроки#Подрядчик
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