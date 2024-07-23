Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске буксует — нет рабочих для завершения в срок

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Муниципалитет окончательно передумал расторгать контракт с подрядчиком ремонта Октябрьского моста, компанией «СпецТрансСтрой». При этом основная претензия, которую ранее высказывали в мэрии, звучит и сегодня — нехватка рабочих. Но теперь этот фактор уже стал критическим.
«Вопросы у нас есть к наличию рабочей силы, которая задействована. Которую мы видим, явно недостаточно для завершения работ в установленные контрактом сроки», — констатировал глава Дептранса Иосиф Кодалаев в ходе аппаратного совещания во вторник, 23 июля.
Текущая строительная готовность Октябрьского моста 59%, по плану ремонт должен быть завершен в ноябре.
Что касается хода реконструкции Димитровского моста, то там, по словам Кодалаева, удалось разрешить все противоречия с подрядчиком, завтра начнутся основные работы по укладке выравнивающего слоя дорожного полотна, которые должны быть завершены к понедельнику.
Ранее в мэрии заявляли, что муниципальные контракты с подрядчиками на ремонт двух основных городских автомобильных мостов через Обь будут расторгнуты, поскольку темпы работ очень низкие. Кроме того, на Димитровском мосту был выявлен брак при укладке нового покрытия.