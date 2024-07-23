Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске буксует — нет рабочих для завершения в срок

Ранее в мэрии заявляли, что муниципальные контракты с подрядчиками на ремонт двух основных городских автомобильных мостов через Обь будут расторгнуты, поскольку темпы работ очень низкие. Кроме того, на Димитровском мосту был выявлен брак при укладке нового покрытия.