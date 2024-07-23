Сдачу четвертого моста перенесли в Новосибирске — сколько еще придется ждать?

Примечательно, но документ опубликовали накануне приезда в Новосибирск премьер-министра Михаила Мишустина, который должен был заглянуть в международный аэропорт и проверить его реконструкцию, также встретиться с губернатором и пообщаться с учеными в НГУ. Перед университетом за несколько дней начали экстренно латать дороги и даже сделали фальшфасад на учебных зданиях.