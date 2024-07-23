Сдачу четвертого моста перенесли в Новосибирске — сколько еще придется ждать?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Недостроенный платный мост через реку Обь могли открыть еще в 2022 году, но этого не произошло. Последние сроки были намечены на 2024 год.
Однако сроки сдвинулись: теперь переправу обещают сдать только 6 декабря 2025 года. Сами депутаты сомневаются и в этих сроках эксплуатации. Указанное время назвали «нереальным».
Примечательно, но документ опубликовали накануне приезда в Новосибирск премьер-министра Михаила Мишустина, который должен был заглянуть в международный аэропорт и проверить его реконструкцию, также встретиться с губернатором и пообщаться с учеными в НГУ. Перед университетом за несколько дней начали экстренно латать дороги и даже сделали фальшфасад на учебных зданиях.