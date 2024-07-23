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Переправу не сдадут в 2024 году

Сдачу четвертого моста перенесли в Новосибирске — сколько еще придется ждать?

23 июля 2024, 11:20
Фото: atas.info
Переправу не сдадут в 2024 году

Сдачу четвертого моста перенесли в Новосибирске на 2025 год

О переносах сроков четвертого моста постановил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, документ опубликован на портале «Электронная демократия».

Недостроенный платный мост через реку Обь могли открыть еще в 2022 году, но этого не произошло. Последние сроки были намечены на 2024 год.

Однако сроки сдвинулись: теперь переправу обещают сдать только 6 декабря 2025 года. Сами депутаты сомневаются и в этих сроках эксплуатации. Указанное время назвали «нереальным».

Примечательно, но документ опубликовали накануне приезда в Новосибирск премьер-министра Михаила Мишустина, который должен был заглянуть в международный аэропорт и проверить его реконструкцию, также встретиться с губернатором и пообщаться с учеными в НГУ. Перед университетом за несколько дней начали экстренно латать дороги и даже сделали фальшфасад на учебных зданиях.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#Сроки#Сдача в эксплуатацию#Мост
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