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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Вирус заражает людей

Симптомы смертельно опасной инфекции листериоз назвала врач из Новосибирска

23 июля 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Вирус заражает людей
Вспышка инфекции листериоз фиксируют в США и Канаде: были ли случаи в России и какие симптомы у заболевания, рассказала врач из Новосибирска Екатерина Зимина.

Случаи заболеваемости листериозом в России были, но никакой вспышки не зафиксировано, заявлял Роспотребнадзор. В Новосибирске таких случаев в практике врачей в современные дни — не было. Однако перестраховаться и узнать симптомы не помешает.

Бактериальной инфекцией заражаются в случае употребления в пищу мясных и молочных продуктов, которые не были обработаны по технологиям. Из симптомов у человека появляются: расстройство желудка, боли в животе, температура.

Сама инфекция даже смертельная и опасна для беременных, пенсионеров и людей, у кого слабый иммунитет, пишет VN.ru. Причем летом заболеть ей гораздо больше шансов, так как бактерии любят размножаться именно в теплое время.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Вирус#Симптомы#Заболеваемость#Смертельный вирус
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