Симптомы смертельно опасной инфекции листериоз назвала врач из Новосибирска

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Случаи заболеваемости листериозом в России были, но никакой вспышки не зафиксировано, заявлял Роспотребнадзор. В Новосибирске таких случаев в практике врачей в современные дни — не было. Однако перестраховаться и узнать симптомы не помешает.
Бактериальной инфекцией заражаются в случае употребления в пищу мясных и молочных продуктов, которые не были обработаны по технологиям. Из симптомов у человека появляются: расстройство желудка, боли в животе, температура.
Сама инфекция даже смертельная и опасна для беременных, пенсионеров и людей, у кого слабый иммунитет, пишет VN.ru. Причем летом заболеть ей гораздо больше шансов, так как бактерии любят размножаться именно в теплое время.