СОГАЗ осуществляет выплаты пассажирам поезда, который попал в аварию в Коми

СОГАЗ осуществляет выплаты пассажирам поезда № 511 Воркута — Новороссийск, который 26 июня 2024 года сошел с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. По состоянию на 15 июля заявлено 66 убытков, по 44 из них уже сделаны выплаты.

Общий объем выплат пассажирам и их родственникам, по предварительной оценке, составит более 7 млн. руб. Заявления от пассажиров по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика урегулируются в приоритетном порядке, СОГАЗ оказывает содействие в подготовке пакета документов пострадавшим и родственникам погибших. Пассажиры, оформившие полисы комплексного страхования пассажиров, получают также дополнительные выплаты по страховому событию. Кроме того, СОГАЗ обеспечит выплату АО «ФПК» за пострадавшие в аварии вагоны подвижного состава. Также страхованием от несчастного случая и ДМС обеспечены все работники компании, пострадавшие во время аварии. Урегулирование страхового события осуществляется в упрощенном режиме. Для получения выплаты пассажирам достаточно направить заполненное заявление и документы, подтверждающие причиненный вред. Все документы, подтверждающие обстоятельства страхового события СОГАЗ получил напрямую от перевозчика. СОГАЗ продолжает принимать заявления от пострадавших. Обратиться за страховыми выплатами можно и после завершения лечения.