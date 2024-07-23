atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Спрос на овощеводов вырос в Новосибирской области — кто еще нужен рынку

Спрос на овощеводов вырос в Новосибирской области — кто еще нужен рынку

23 июля 2024, 09:01
Фото: 1MI
В регионе растет спрос на специалистов сельского хозяйства, рассказали Atas.info аналитики «Авито Работы».

В Новосибирске за шесть месяцев 2024 года количество с/х вакансий выросло на 8%, соискатели стали выше ценить себя. За полгода желаемый уровень ежемесячного дохода поднялся на 18% до 62 тысяч рублей.

Самой востребованной профессией стал овощевод. Количество предложений о работе выросло на 209%. Затем идет лесоруб (+68%). На третьем месте — скотник (+31%).

Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы:

Аналогичные тенденции наблюдаются по России.

Как вести себя при встрече с эксгибиционистом в Новосибирске, рассказал психотерапевт
Узнать подробнее
Читайте также:
Лучшие мобильные приложения для путешественниковО слиянии трех «дочек» заявила новосибирская S7 GroupТруп нашли на остановке в Новосибирске — что произошло
#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Вакансии
Подпишитесь
Под домашний арест отпустили экс-главу Дептранса Новосибирска Богомазову
Сегодня, 09:19
Нового директора МКУ «Городской фонтан» назначили в мэрии Новосибирска
Сегодня, 09:19
Как вести себя при встрече с эксгибиционистом в Новосибирске, рассказал психотерапевт
Сегодня, 07:40
Куда не хочется возвращаться: антирейтинг баз отдыха в Новосибирской области
Сегодня, 07:38
В Новосибирске не могут избавиться от провала на Красном проспекте
Сегодня, 06:12
Новое жилье в Центральном районе Новосибирска — все ужасы точечной застройки
Сегодня, 02:14