Спрос на овощеводов вырос в Новосибирской области — кто еще нужен рынку

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
В Новосибирске за шесть месяцев 2024 года количество с/х вакансий выросло на 8%, соискатели стали выше ценить себя. За полгода желаемый уровень ежемесячного дохода поднялся на 18% до 62 тысяч рублей.
Самой востребованной профессией стал овощевод. Количество предложений о работе выросло на 209%. Затем идет лесоруб (+68%). На третьем месте — скотник (+31%).
Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы:
Аналогичные тенденции наблюдаются по России.