Стало известно, когда и зачем премьер-министр Мишустин приедет в Новосибирск

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
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Updated Сегодня, 02:05
Председатель правительства России Михаил Мишустин в очередной раз посетит столицу Сибири. Он пробудет в Новосибирске два дня: с 23 по 24 июля.
Политик посмотрит на реконструкцию международного аэропорта Толмачево, а также встретится с губернатором Андреем Травниковым, пообщается с начинающими учеными, педагогами НГУ в учебном центре.
Отметим, что Новосибирск входит в рабочую поездку Мишустина, а до него были другие города: Магадан, Хабаровск, также он проверил Транссибирскую магистраль, а уже в конце по планам поездка до Сибири.
В последний раз премьер-министр был в Новосибирске три года назад. Он останавливался в логистическом почтовом центре, в «Векторе», Институте ядерной физики и НГУ.