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Мишустин приедет в Новосибирск

Стало известно, когда и зачем премьер-министр Мишустин приедет в Новосибирск

23 июля 2024, 01:46
Фото: kremlin.ru
Мишустин приедет в Новосибирск
Информацию о приезде в Новосибирск премьер-министра Михаила Мишустина официально подтвердили в правительстве РФ.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в очередной раз посетит столицу Сибири. Он пробудет в Новосибирске два дня: с 23 по 24 июля.

Политик посмотрит на реконструкцию международного аэропорта Толмачево, а также встретится с губернатором Андреем Травниковым, пообщается с начинающими учеными, педагогами НГУ в учебном центре.

Отметим, что Новосибирск входит в рабочую поездку Мишустина, а до него были другие города: Магадан, Хабаровск, также он проверил Транссибирскую магистраль, а уже в конце по планам поездка до Сибири.

В последний раз премьер-министр был в Новосибирске три года назад. Он останавливался в логистическом почтовом центре, в «Векторе», Институте ядерной физики и НГУ.

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Новосибирск — подробности
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#Эмилия Губарева#Политика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#НГУ#Россия#Правительство#Михаил Мишустин
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