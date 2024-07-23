Труп нашли на остановке в Новосибирске — что произошло

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
На месте работает полиция, опрашивают очевидцев. Обстоятельства произошедшего устанавливают. О жуткой находке сообщают также пользователи 2ГИС.
В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что смерть не носит криминального характера.
«Сообщение об обнаружении трупа поступало, на место выезжали сотрудники полиции. По предварительной информации, смерть наступила в результате заболевания», — сказал официальный представитель МВД.
Ранее мы рассказывали историю женщины, которая прожила с трупом сестры три месяца. Также в квартире обитали 15 кошек. С приходом жары соседи стали ощущать невыносимый запах, тогда и вскрылись жуткие подробности. Сестру отправили в психбольницу, кошек забрали волонтеры. Сейчас они пытаются их пристроить.