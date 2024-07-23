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Труп нашли на остановке в Новосибирске — что произошло

Труп нашли на остановке в Новосибирске — что произошло

23 июля 2024, 05:33
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Утром 23 июля на остановке «Элсиб» на улице Петухова в Кировском районе нашли труп мужчины, рассказали очевидцы.

На месте работает полиция, опрашивают очевидцев. Обстоятельства произошедшего устанавливают. О жуткой находке сообщают также пользователи 2ГИС.

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что смерть не носит криминального характера.

«Сообщение об обнаружении трупа поступало, на место выезжали сотрудники полиции. По предварительной информации, смерть наступила в результате заболевания», — сказал официальный представитель МВД.
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Ранее мы рассказывали историю женщины, которая прожила с трупом сестры три месяца. Также в квартире обитали 15 кошек. С приходом жары соседи стали ощущать невыносимый запах, тогда и вскрылись жуткие подробности. Сестру отправили в психбольницу, кошек забрали волонтеры. Сейчас они пытаются их пристроить.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Труп
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