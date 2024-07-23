Труп нашли на остановке в Новосибирске — что произошло

Ранее мы рассказывали историю женщины, которая прожила с трупом сестры три месяца. Также в квартире обитали 15 кошек. С приходом жары соседи стали ощущать невыносимый запах, тогда и вскрылись жуткие подробности. Сестру отправили в психбольницу, кошек забрали волонтеры. Сейчас они пытаются их пристроить.