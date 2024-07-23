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Густой туман превратил Новосибирск в мистический Сайлент Хилл

Туман окутал Новосибирск — мистические кадры

23 июля 2024, 03:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Густой туман превратил Новосибирск в мистический Сайлент Хилл

Утром 23 июля на Новосибирск опустился туман, предлагаем посмотреть, как это было тем, кто проспал.

Ранее специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупреждали об образовании тумана утром 23 июля в Новосибирске и по области. С оговоркой — местами.

Туман возникает, когда происходит при контакте теплого влажного воздуха с более холодным. По своей природе это скопление мельчайших частичек воды в воздухе.

Фото: Алина Гурицкая / atas.info

23 июля воздух в Новосибирске прогреется до +26 градусов, без осадков. По региону — до +23, местами до +28 градусов, возможны дожди с грозами.

Однако уже 24 и 25 июля температура воздуха превысит +30 градусов, ветер юго-восточный.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Туман
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