Туман окутал Новосибирск — мистические кадры

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Ранее специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупреждали об образовании тумана утром 23 июля в Новосибирске и по области. С оговоркой — местами.
Туман возникает, когда происходит при контакте теплого влажного воздуха с более холодным. По своей природе это скопление мельчайших частичек воды в воздухе.
23 июля воздух в Новосибирске прогреется до +26 градусов, без осадков. По региону — до +23, местами до +28 градусов, возможны дожди с грозами.
Однако уже 24 и 25 июля температура воздуха превысит +30 градусов, ветер юго-восточный.