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Улицы экстренно отремонтировали к приезду Мишустина в Академгородке Новосибирска

Улицы экстренно отремонтировали к приезду Мишустина в Академгородке Новосибирска

23 июля 2024, 02:33
Фото: Изображение Midjourney
23 и 24 июля Новосибирск с рабочим визитом посетит премьер-министр Михаил Мишустин, анонсировали в правительстве РФ.

При этом за последние несколько дней в Академгородке отремонтировали семь улиц, заметили местные жители. За сжатые сроки в Верхней Зоне в порядок привели асфальтобетонное покрытие на проспекте Лаврентьева, проспекте Коптюга, Университетском проспекте, улицах Ильича, Пирогова, Николаева и Инженерной. На пересечении последних двух находится технопарк.

Новосибирцы ожидают 23–24 июля обострения дорожной ситуации в связи с приездом первого лица российского правительства. На дорогах вероятно усиление и появление дополнительных пробок.

Согласно планам визита, Михаил Мишустин проверит ход реконструкции аэропорта Толмачево, проведет встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, пообщается с научными сотрудниками НГУ.

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Сейчас в Новосибирске идет ремонт Октябрьского и Димитровского мостов, при этом темпы даже в мэрии признали заниженными. В администрации заявили, что даже рассматривают расторжение контракта с подрядчиком, работающим на Октябрьском мосту. Из-за нехватки финансирования на объекте работает гораздо меньше людей, чем требуется. Это может привести к фактически полной остановке ремонтных работ. Аналогичная обстановка сложилась на Димитровском мосту — там даже днем нет рабочих.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Михаил Мишустин#Ремонт дорог#Визит Мишустина в Новосибирск
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