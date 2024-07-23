Улицы экстренно отремонтировали к приезду Мишустина в Академгородке Новосибирска

Сейчас в Новосибирске идет ремонт Октябрьского и Димитровского мостов, при этом темпы даже в мэрии признали заниженными. В администрации заявили, что даже рассматривают расторжение контракта с подрядчиком, работающим на Октябрьском мосту. Из-за нехватки финансирования на объекте работает гораздо меньше людей, чем требуется. Это может привести к фактически полной остановке ремонтных работ. Аналогичная обстановка сложилась на Димитровском мосту — там даже днем нет рабочих.