В Новосибирске не могут избавиться от провала на Красном проспекте

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Технические решения по ликвидации провала дорожного полотна на пересечении Красного проспекта и улицы Северной в Заельцовском районе Новосибирска разработаны. Однако начать работы мешает несогласованность проекта с ресурсными организациями, коммуникации которых пролегают в зоне провала. Речь идет о «Горводоканале», АО РЭС и «Ростелекоме».
«Все технические решения находятся у них на согласовании, планируем, что сегодня мы этот вопрос урегулируем», — заявил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
Ранее чиновник обещал, что работы начнутся 18 июля и будут завершены в течение 10 дней.
Асфальт ушел под землю еще 10 июля, после сильных ливней.