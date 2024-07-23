В Новосибирске не могут избавиться от провала на Красном проспекте

Технические решения по ликвидации провала дорожного полотна на пересечении Красного проспекта и улицы Северной в Заельцовском районе Новосибирска разработаны. Однако начать работы мешает несогласованность проекта с ресурсными организациями, коммуникации которых пролегают в зоне провала. Речь идет о «Горводоканале», АО РЭС и «Ростелекоме».