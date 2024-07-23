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Провал произошел еще 10 июля

В Новосибирске не могут избавиться от провала на Красном проспекте

23 июля 2024, 06:12
Фото: 1MI
Провал произошел еще 10 июля
Яма в асфальте по-прежнему угрожает автомобилистам и пешеходам — муниципалитет ссылается на сложности согласования ремонта с разными структурами.

Технические решения по ликвидации провала дорожного полотна на пересечении Красного проспекта и улицы Северной в Заельцовском районе Новосибирска разработаны. Однако начать работы мешает несогласованность проекта с ресурсными организациями, коммуникации которых пролегают в зоне провала. Речь идет о «Горводоканале», АО РЭС и «Ростелекоме».

«Все технические решения находятся у них на согласовании, планируем, что сегодня мы этот вопрос урегулируем», — заявил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

Ранее чиновник обещал, что работы начнутся 18 июля и будут завершены в течение 10 дней.

Асфальт ушел под землю еще 10 июля, после сильных ливней.

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