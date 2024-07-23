В сериале об эскортницах снова снимется актер из Новосибирска Прилучный

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Павел Прилучный сыграет роль Мэджика в сериале «Жизнь по вызову» (18+). Это главная роль, поэтому без новосибирца третий сезон состоялся бы вряд ли.
По сюжету, Прилучный владеет эскорт-агентством. В третьем сезоне он будет мстить за свою дочь, ведь по сюжету она погибла от рук врага. Страстей в кинокартине будет много.
Режиссером вновь выступит Сарик Андреасян. Он снимал такие известные сериалы как «Чикатило», «Тень Чикатило», «Немодельное агентство», «Ресторан по понятиям» и другие картины.
Кроме Прилучного, в сериал вернутся Елизавета Моряк, Янина Студилина, Михаил Горевой и Александр Яцко. О возвращении новосибирского актера Никиты Кологривого пока неизвестно. Премьеру ожидать в сентябре 2024 года.