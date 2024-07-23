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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Прилучный играет роль Александра Шмидта

В сериале об эскортницах снова снимется актер из Новосибирска Прилучный

23 июля 2024, 12:53
Фото: Кинопоиск
Прилучный играет роль Александра Шмидта
К главной роли нового сезона сериала об эскортницах снимется новосибирский актер Павел Прилучный: появился первый тизер.

Павел Прилучный сыграет роль Мэджика в сериале «Жизнь по вызову» (18+). Это главная роль, поэтому без новосибирца третий сезон состоялся бы вряд ли.

По сюжету, Прилучный владеет эскорт-агентством. В третьем сезоне он будет мстить за свою дочь, ведь по сюжету она погибла от рук врага. Страстей в кинокартине будет много.

Режиссером вновь выступит Сарик Андреасян. Он снимал такие известные сериалы как «Чикатило», «Тень Чикатило», «Немодельное агентство», «Ресторан по понятиям» и другие картины.

Кроме Прилучного, в сериал вернутся Елизавета Моряк, Янина Студилина, Михаил Горевой и Александр Яцко. О возвращении новосибирского актера Никиты Кологривого пока неизвестно. Премьеру ожидать в сентябре 2024 года.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Премьера#Сериал#Павел Прилучный
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