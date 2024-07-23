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Грибы даже можно есть

«Ведьмин круг» заметили в Бугринском лесу Новосибирска

23 июля 2024, 02:11
Фото: Антон Нелидов / Бугринский Комитет/ВКонтакте
Грибы даже можно есть
Необычные грибы в виде «Ведьминого круга» обнаружили в новосибирском лесу, о чем сообщается в соцсетях.

В Бугринском лесу новосибирцы обратили внимание на гриб под названием «Звездовик сводчатый». Он имеет необычную форму в виде цветка. Растет он группами, образуя так называемые «ведьмины кольца» (народное название).

Гриб даже можно есть, но только пока он молодой. Из открытых источников следует, что он обладает рядом полезных свойств для человека. А вот зрелый гриб применяют в качестве изготовления настоек или присыпок.

Напомним, что сейчас жители Новосибирска и области активно собирают лисички, причем ведрами. Фотографиями добычи они делятся в соцсетях.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Урожай#Бугринская роща#Ведьмин круг
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