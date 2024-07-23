«Ведьмин круг» заметили в Бугринском лесу Новосибирска

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:13
В Бугринском лесу новосибирцы обратили внимание на гриб под названием «Звездовик сводчатый». Он имеет необычную форму в виде цветка. Растет он группами, образуя так называемые «ведьмины кольца» (народное название).
Гриб даже можно есть, но только пока он молодой. Из открытых источников следует, что он обладает рядом полезных свойств для человека. А вот зрелый гриб применяют в качестве изготовления настоек или присыпок.
Напомним, что сейчас жители Новосибирска и области активно собирают лисички, причем ведрами. Фотографиями добычи они делятся в соцсетях.