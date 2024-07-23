Военкомат пытался обжаловать выплату мигранту-участнику СВО в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Уроженец Таджикистана Ахмед* в Новосибирске уже давно. Контракт с МО РФ он подписал весной 2022 года. Прослужил недолго — уже через месяц получил тяжелое ранение, лечился в военных госпиталях. По словам представителя бойца, юриста Марины Шевченко, мужчине присвоили II группу инвалидности. Ахмеду положена выплата в 3 млн рублей, но получить ее он до сих пор не смог, пишет «МК в Новосибирске».
Юрист ссылается на отсутствие контракта с МО, действующего на момент получения ранения.
В итоге суд встал на сторону Ахмеда. Военкомат подавал апелляцию, которую суд вернул истцу из-за завершения сроков, отведенных на обжалование.
После вынесения решения суда прошло два месяца, но деньги боец еще не получил. Причина — допущенная ошибка в исполнительном листе. Новый документ Ахмед получить не может из-за бюрократических препон. Сначала в суд должны вернуть старый исполнительный лист.
Ранее мы рассказывали семьи из Новосибирской области. Мать и вдова погибшего от ранения бойца не могут получить положенные выплаты. Помочь семье обещал депутат Госдумы.