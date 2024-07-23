Военкомат пытался обжаловать выплату мигранту-участнику СВО в Новосибирске

Уроженец Таджикистана Ахмед* в Новосибирске уже давно. Контракт с МО РФ он подписал весной 2022 года. Прослужил недолго — уже через месяц получил тяжелое ранение, лечился в военных госпиталях. По словам представителя бойца, юриста Марины Шевченко, мужчине присвоили II группу инвалидности. Ахмеду положена выплата в 3 млн рублей, но получить ее он до сих пор не смог, пишет «МК в Новосибирске».