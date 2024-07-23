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Военкомат пытался обжаловать выплату мигранту-участнику СВО в Новосибирске

Военкомат пытался обжаловать выплату мигранту-участнику СВО в Новосибирске

23 июля 2024, 03:32
Фото: 1MI
Мигрант из Новосибирска отправился в зону специальной военной операции добровольцем, однако не смог получить полученные выплаты, говорит юрист.

Уроженец Таджикистана Ахмед* в Новосибирске уже давно. Контракт с МО РФ он подписал весной 2022 года. Прослужил недолго — уже через месяц получил тяжелое ранение, лечился в военных госпиталях. По словам представителя бойца, юриста Марины Шевченко, мужчине присвоили II группу инвалидности. Ахмеду положена выплата в 3 млн рублей, но получить ее он до сих пор не смог, пишет «МК в Новосибирске».

Юрист ссылается на отсутствие контракта с МО, действующего на момент получения ранения.

В итоге суд встал на сторону Ахмеда. Военкомат подавал апелляцию, которую суд вернул истцу из-за завершения сроков, отведенных на обжалование.

После вынесения решения суда прошло два месяца, но деньги боец еще не получил. Причина — допущенная ошибка в исполнительном листе. Новый документ Ахмед получить не может из-за бюрократических препон. Сначала в суд должны вернуть старый исполнительный лист.

Выплат не может добиться семья погибшего участника СВО из Новосибирской области
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Ранее мы рассказывали семьи из Новосибирской области. Мать и вдова погибшего от ранения бойца не могут получить положенные выплаты. Помочь семье обещал депутат Госдумы.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СВО#Участник СВО
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