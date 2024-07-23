Вспыхнувшую дачу помогал тушить неравнодушный новосибирец

Неравнодушный мужчина мимо не проехал. Он позвонил пожарным и начал действовать: попросил обесточить улицу и включить воду на участках. Новосибирец организовал поднос воды в то место, где горел участок, благодаря чему огонь не распространялся, пока не приехали сотрудники МЧС. Затем Дмитрий помогал тушить пожар и дальше, но уже с огнеборцами. Как оказалось, сибиряк оказался на этой улице случайно. Он приехал покупать дачу.