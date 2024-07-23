Вспыхнувшую дачу помогал тушить неравнодушный новосибирец

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Все случилось еще 1 июля в СНТ «Сибиряк». Там загорелась дача. В этот момент Дмитрий Макаров проезжал мимо и заметил возгорание внутри дома.
Неравнодушный мужчина мимо не проехал. Он позвонил пожарным и начал действовать: попросил обесточить улицу и включить воду на участках. Новосибирец организовал поднос воды в то место, где горел участок, благодаря чему огонь не распространялся, пока не приехали сотрудники МЧС. Затем Дмитрий помогал тушить пожар и дальше, но уже с огнеборцами. Как оказалось, сибиряк оказался на этой улице случайно. Он приехал покупать дачу.
«Пригодились огородные шланги, наполняли ведра водой. Хозяев в домике не было. Переживал, что могли остаться там домашние животные. Хорошо, что никого в горящей даче не было. Никто не пострадал», — вспоминает тот день новосибирец Дмитрий Макаров.
Пожарные потушили огонь за полчаса. Дом был поврежден. Сейчас в МЧС стоит на рассмотрении вопрос о поощрении неравнодушного новосибирца за помощь.