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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 04:31

Мужчина помогал тушить пожар

Вспыхнувшую дачу помогал тушить неравнодушный новосибирец

23 июля 2024, 04:29
Фото: предоставлено Дмитрием Макаровым
Мужчина помогал тушить пожар
Новосибирец помогал пожарным тушить загоревшуюся дачу: его хотят поблагодарить сотрудники МЧС.

Все случилось еще 1 июля в СНТ «Сибиряк». Там загорелась дача. В этот момент Дмитрий Макаров проезжал мимо и заметил возгорание внутри дома.

Неравнодушный мужчина мимо не проехал. Он позвонил пожарным и начал действовать: попросил обесточить улицу и включить воду на участках. Новосибирец организовал поднос воды в то место, где горел участок, благодаря чему огонь не распространялся, пока не приехали сотрудники МЧС. Затем Дмитрий помогал тушить пожар и дальше, но уже с огнеборцами. Как оказалось, сибиряк оказался на этой улице случайно. Он приехал покупать дачу.

«Пригодились огородные шланги, наполняли ведра водой. Хозяев в домике не было. Переживал, что могли остаться там домашние животные. Хорошо, что никого в горящей даче не было. Никто не пострадал», — вспоминает тот день новосибирец Дмитрий Макаров.

Пожарные потушили огонь за полчаса. Дом был поврежден. Сейчас в МЧС стоит на рассмотрении вопрос о поощрении неравнодушного новосибирца за помощь.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Спасение#Огонь
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