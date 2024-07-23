Выплаты для участников СВО — размер довольствия, бонусы и меры поддержки

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Зарплата контрактников состоит из оклада, который зависит от звания и должности, и региональной выплаты. При этом бойцы СВО получают дополнительные выплаты, по п. 2 ст. 2 ФЗ № 306.
В частности, в зарплату контрактников закладываются суточные выплаты в размере 4 240 рублей, а также денежное допольствие. При этом конттрактнику вне зависимости от его звания полагается допвыплата в размере 8 000 рублей в сутки и бонусы за участие в наступательных операциях ил за учитожение сил противника. Размер выплат составляет от 195 000 рублей в месяц.
Напомним, недавно стало известно, что в Новосибирской области единовременную выплату бойцам увеличат до 600 000 рублей. Итоговая сумма формируется из 195 000 от Министерства обороны, 205 000 от регионального правительства и дополнительных 200 000 рублей.
Контрактником можно стать и в том случае, если ранее гражданин не принимал участие в боевых действиях. Несмотря на то, что добровольцы также заключают контракт, их принято относить к другой категории бойцов.
Тем не менее, зарплата добровольцев складывается по той же схеме и составляет как минимум 195 000 рублей. К этой сумме нужно прибавлять региональные выплаты и иные бонусы. Отметим, что в отличие от служащих Минобороны контрактники могут расторгнуть договор и покинуть зону спецоперации. Однако они также могут быть призваны в любой момент во время срока действия контракта.
В вопросе мобилизованных есть две категории — те, кто подписал контракт с МО РФ и те, кто не подписал его. Сложно представить, но те мобилизованные, которые не заключили договор с Минобороны нвходятся на СВО на более выгодных условиях с материальной точки зрения. Согласно п. 3 Указа Президента № 647 выплаты мобилизованные без контракта соответствуют довольствию контрактников. При этом в сумму зарплаты входит денежное довольствие и соцвыплата в размере 158 000 рублей — налогами она не облагается. При подписании контракта человеку положена единовременная выплата в 195 000 рублей.
Специальные выплаты положены не только тем, кто служит в рядах армии России, но и их семьям. Зачастую меры поддержки устанавливаются на уровне региона. Так, например, во многих областях гражданам, заключившим контракт на военную службу полагается освобождение от уплаты налогов или оплата просрочки за услуги ЖКХ. В отдельных случаях может быть предоставлено жилье. Кроме того, семьи бойцов спецоперации освобождены от НДФЛ. В ряде регионов в качестве меры поддержки предоставляют взносы на покупку квартиры или капремонт.
Обширный перечень мер поддержки существует отдельно для детей участникам спецоперации. Например, в некоторых регионах есть возможность зачисления в детский сад, первый класс или университет вне очереди или в приоритетном порядке. Также семьи бойцов освобождаются от платы за завтраки и обеды, допобразование и детсады. Подробнее о мерах поддержки следует узнавать через администрацию своего региона.
Есть случаи, когда несовершеннолетним предоставлялась бесплатная психологическая помощь.
Также на уровне мэрии могут быть организованы бесплатные мероприятия и праздники, дарение подарков для детей участников специальной военной операции.
При ранениях бойцам положены три вида выплат:
При получении ранения, повлекшего инвалидность, полагается постоянная страховая выплата. Размер выплаты зависит от категории инвалидности:
По закону, семье полагается крупная выплата в случае, если член семейства погиб на СВО. Так, установлена единовременная президентская выплата, которая составляет 5 000 000 рублей. Ее распределяют между близкими бойца — это супруга, дети, родители. В случае, если бойцу уже была произведена выплата за ранение в размере 3 000 000 рублей, еще 2 000 000 рублей передают его близким.
Семье погибшего также полагается денежное довольствие, которое доброволец или мобилизованные не успел получить.