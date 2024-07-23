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Updated Сегодня, 06:51

Порядок выплат участникам СВО

Выплаты для участников СВО — размер довольствия, бонусы и меры поддержки

23 июля 2024, 06:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Порядок выплат участникам СВО
Если вы задумываетесь о службе в рамках СВО или уже находитесь в рядах бойцов, важно быть в курсе всех видов финансовой поддержки, на которую вы и ваши близкие можете рассчитывать. Узнайте, как государство поддерживает добровольцев, контрактников и мобилизованных.

Губернаторские, единовременные и федеральные: виды выплат для участников СВО

Денежное довольствие для контрактников

Зарплата контрактников состоит из оклада, который зависит от звания и должности, и региональной выплаты. При этом бойцы СВО получают дополнительные выплаты, по п. 2 ст. 2 ФЗ № 306.

В частности, в зарплату контрактников закладываются суточные выплаты в размере 4 240 рублей, а также денежное допольствие. При этом конттрактнику вне зависимости от его звания полагается допвыплата в размере 8 000 рублей в сутки и бонусы за участие в наступательных операциях ил за учитожение сил противника. Размер выплат составляет от 195 000 рублей в месяц.

Напомним, недавно стало известно, что в Новосибирской области единовременную выплату бойцам увеличат до 600 000 рублей. Итоговая сумма формируется из 195 000 от Министерства обороны, 205 000 от регионального правительства и дополнительных 200 000 рублей.

Выплаты для добровольцев

Контрактником можно стать и в том случае, если ранее гражданин не принимал участие в боевых действиях. Несмотря на то, что добровольцы также заключают контракт, их принято относить к другой категории бойцов.

Тем не менее, зарплата добровольцев складывается по той же схеме и составляет как минимум 195 000 рублей. К этой сумме нужно прибавлять региональные выплаты и иные бонусы. Отметим, что в отличие от служащих Минобороны контрактники могут расторгнуть договор и покинуть зону спецоперации. Однако они также могут быть призваны в любой момент во время срока действия контракта.

Выплаты положены всем видам бойцовВыплаты положены всем видам бойцов
Выплаты положены всем видам бойцов
Фото: 1MI

Выплаты для мобилизованных

В вопросе мобилизованных есть две категории — те, кто подписал контракт с МО РФ и те, кто не подписал его. Сложно представить, но те мобилизованные, которые не заключили договор с Минобороны нвходятся на СВО на более выгодных условиях с материальной точки зрения. Согласно п. 3 Указа Президента № 647 выплаты мобилизованные без контракта соответствуют довольствию контрактников. При этом в сумму зарплаты входит денежное довольствие и соцвыплата в размере 158 000 рублей — налогами она не облагается. При подписании контракта человеку положена единовременная выплата в 195 000 рублей.

Иныемеры поддержки участникам СВО

Меры поддержки семьям участников СВО

Специальные выплаты положены не только тем, кто служит в рядах армии России, но и их семьям. Зачастую меры поддержки устанавливаются на уровне региона. Так, например, во многих областях гражданам, заключившим контракт на военную службу полагается освобождение от уплаты налогов или оплата просрочки за услуги ЖКХ. В отдельных случаях может быть предоставлено жилье. Кроме того, семьи бойцов спецоперации освобождены от НДФЛ. В ряде регионов в качестве меры поддержки предоставляют взносы на покупку квартиры или капремонт.

Выплаты детям бойцов спецоперации

Обширный перечень мер поддержки существует отдельно для детей участникам спецоперации. Например, в некоторых регионах есть возможность зачисления в детский сад, первый класс или университет вне очереди или в приоритетном порядке. Также семьи бойцов освобождаются от платы за завтраки и обеды, допобразование и детсады. Подробнее о мерах поддержки следует узнавать через администрацию своего региона.

Выплаты также положены семьям бойцов СВОВыплаты также положены семьям бойцов СВО
Выплаты также положены семьям бойцов СВО
Фото: 1MI

Есть случаи, когда несовершеннолетним предоставлялась бесплатная психологическая помощь.

Также на уровне мэрии могут быть организованы бесплатные мероприятия и праздники, дарение подарков для детей участников специальной военной операции.

Компенсации за ранения на СВО

При ранениях бойцам положены три вида выплат:

  • Страховые выплаты, которые зависят от тяжести увечий. В случае легкого ранения выплачивается 78 293 рублей, тяжелого — 313 172 рублей.
  • Единовременное пособие при признании бойца негодным к дальнейшей службе, которое в 2023 году составляет 3 131 729 рублей.
  • Единовременные выплаты по указу Президента, которые составляют 3 000 000 рублей при получении увечья во время СВО.

Материальная поддержка по инвалидности

При получении ранения, повлекшего инвалидность, полагается постоянная страховая выплата. Размер выплаты зависит от категории инвалидности:

  • Инвалиду I группы — 2 348 797 рублей;
  • Инвалиду II группы — 1 565 864 рублей;
  • Инвалиду III группы — 782 932 рублей.
Выплаты участникам СВО также полагаются за ранениеВыплаты участникам СВО также полагаются за ранение
Выплаты участникам СВО также полагаются за ранение
Фото: 1MI

Выплаты семьям погибших

По закону, семье полагается крупная выплата в случае, если член семейства погиб на СВО. Так, установлена единовременная президентская выплата, которая составляет 5 000 000 рублей. Ее распределяют между близкими бойца — это супруга, дети, родители. В случае, если бойцу уже была произведена выплата за ранение в размере 3 000 000 рублей, еще 2 000 000 рублей передают его близким.

Семье погибшего также полагается денежное довольствие, которое доброволец или мобилизованные не успел получить.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Выплаты#СВО#Добровольцы#Мобилизация#Все материалы авторов
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