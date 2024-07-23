Выплаты для участников СВО — размер довольствия, бонусы и меры поддержки

В вопросе мобилизованных есть две категории — те, кто подписал контракт с МО РФ и те, кто не подписал его. Сложно представить, но те мобилизованные, которые не заключили договор с Минобороны нвходятся на СВО на более выгодных условиях с материальной точки зрения. Согласно п. 3 Указа Президента № 647 выплаты мобилизованные без контракта соответствуют довольствию контрактников. При этом в сумму зарплаты входит денежное довольствие и соцвыплата в размере 158 000 рублей — налогами она не облагается. При подписании контракта человеку положена единовременная выплата в 195 000 рублей.