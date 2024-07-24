atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Авиашоу пройдет 28 июля

Авиашоу в Мочище в Новосибирске: кто участвует и как доехать в 2024 году

24 июля 2024, 09:44
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Авиашоу пройдет 28 июля
80 самолетов пролетят над Новосибирском под девизом «За нашу победу — на взлет!»

На аэродроме Мочище близ Новосибирска в воскресенье, 28 июля пройдет очередной авиафестиваль. Зрелищное шоу в воздухе с участием 80 самолетов начнется ровно в 9 утра.

На авиашоу в Мочище приезжают целыми семьямиНа авиашоу в Мочище приезжают целыми семьями
На авиашоу в Мочище приезжают целыми семьями
Фото: 1MI

Авиашоу в 2024 году пройдет под девизом «За нашу победу — на взлет!» Организаторы праздника приурочили его к юбилею Валерия Чкалова, 110-летию основания противовоздушной обороны страны и 95-летию со дня начала полетов гражданской авиации в Западной Сибири.

Сколько стоит?

Традиционно новосибирцы и гости города смогут побывать на аэродроме совершенно бесплатно. А посмотреть будет на что.

В небо над окрестностями Новосибирска поднимутся около восьмидесяти самолетов!В небо над окрестностями Новосибирска поднимутся около восьмидесяти самолетов!
В небо над окрестностями Новосибирска поднимутся около восьмидесяти самолетов!
Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирск для участия в празднике прибудут представители пилотажной группы «Русские витязи», состоящая исключительно из девушек эскадрилья из Сургута с мужественным названием «Барсы», а также летчики-синхронисты из команды «Русь».

Также свое умение продемонстрируют летчики военно-космических сил страны и частные пилоты. Увидят зрители и парашютистов.

9.00-10.30

В этот промежуток не опоздавшим к началу авиашоу зрителям свое искусство продемонстрируют поклонники авиамоделизма, а также пилоты дельтапланов и парапланов с моторами. Кроме того, в сибирское небо взмоют настоящие воздушные шары.

10.30-10.45

Торжественное открытие авиашоу и приветствия официальных гостей праздника.

10.45-14.30

В небе начнется самое главное: показательные выступления военных и гражданских летчиков, а также пилотов на самой разнообразной раритетной авиатехнике. Шоу пройдет в сопровождении специально подготовленной концертной программы симфонического оркестра и исполнителей из филармонии Новосибирска.

14.30-15.00

На это время запланирован розыгрыш и вручение памятных призов и сувениров от организаторов, после чего пройдет торжественное закрытие авиашоу.

После новосибирского авиашоу на память остается много интересных фотографийПосле новосибирского авиашоу на память остается много интересных фотографий
После новосибирского авиашоу на память остается много интересных фотографий
Фото: правительство Новосибирской области

Как добраться

Организаторы авиашоу учли ошибки прошлых лет и перед началом праздника компания «Экспресс-пригород» назначит целых девять дополнительных электричек до станции Мочище. После авиашоу в обычное расписание решено добавить 11 электропоездов до Новосибирска. Расписание можно уточнить здесь.

От станции Мочище и до аэродрома с утра будут курсировать девять автобусов — отправляться они будут по мере заполнения.

Стоит ли ехать в Крым в 2024–2025 году: плюсы и минусы
Узнать подробнее
Читайте также:
Как выбрать рюкзак для путешествия, чтобы потом не пожалеть об этомГастротуризм в Новосибирске: куда сходить, чтобы познакомиться с сибирской кухней
#Юрий Фомиченко#Общество#Авиашоу#Туризм#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
Индусы вместо узбеков, таджиков и киргизов: как изменится состав трудовых мигрантов
Сегодня, 07:40
Умилительное видео с белым тигренком Кови показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 07:40
Похищенного бандой из 9 человек мужчину нашли в Новосибирске
Сегодня, 06:44
Собака набросилась на школьников в Новосибирской области — ее владелец поплатится
Сегодня, 06:26
Рыбаку не дали леща новосибирские полицейские на Обском водохранилище
Сегодня, 05:33
Дорогу и трамвайные пути отремонтируют на улице Мира в Новосибирске
Сегодня, 05:30