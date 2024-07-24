Авиашоу в Мочище в Новосибирске: кто участвует и как доехать в 2024 году

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
На аэродроме Мочище близ Новосибирска в воскресенье, 28 июля пройдет очередной авиафестиваль. Зрелищное шоу в воздухе с участием 80 самолетов начнется ровно в 9 утра.
Авиашоу в 2024 году пройдет под девизом «За нашу победу — на взлет!» Организаторы праздника приурочили его к юбилею Валерия Чкалова, 110-летию основания противовоздушной обороны страны и 95-летию со дня начала полетов гражданской авиации в Западной Сибири.
Традиционно новосибирцы и гости города смогут побывать на аэродроме совершенно бесплатно. А посмотреть будет на что.
В Новосибирск для участия в празднике прибудут представители пилотажной группы «Русские витязи», состоящая исключительно из девушек эскадрилья из Сургута с мужественным названием «Барсы», а также летчики-синхронисты из команды «Русь».
Также свое умение продемонстрируют летчики военно-космических сил страны и частные пилоты. Увидят зрители и парашютистов.
9.00-10.30
В этот промежуток не опоздавшим к началу авиашоу зрителям свое искусство продемонстрируют поклонники авиамоделизма, а также пилоты дельтапланов и парапланов с моторами. Кроме того, в сибирское небо взмоют настоящие воздушные шары.
10.30-10.45
Торжественное открытие авиашоу и приветствия официальных гостей праздника.
10.45-14.30
В небе начнется самое главное: показательные выступления военных и гражданских летчиков, а также пилотов на самой разнообразной раритетной авиатехнике. Шоу пройдет в сопровождении специально подготовленной концертной программы симфонического оркестра и исполнителей из филармонии Новосибирска.
14.30-15.00
На это время запланирован розыгрыш и вручение памятных призов и сувениров от организаторов, после чего пройдет торжественное закрытие авиашоу.
Организаторы авиашоу учли ошибки прошлых лет и перед началом праздника компания «Экспресс-пригород» назначит целых девять дополнительных электричек до станции Мочище. После авиашоу в обычное расписание решено добавить 11 электропоездов до Новосибирска. Расписание можно уточнить здесь.
От станции Мочище и до аэродрома с утра будут курсировать девять автобусов — отправляться они будут по мере заполнения.