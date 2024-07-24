Авиашоу в Мочище в Новосибирске: кто участвует и как доехать в 2024 году

В этот промежуток не опоздавшим к началу авиашоу зрителям свое искусство продемонстрируют поклонники авиамоделизма, а также пилоты дельтапланов и парапланов с моторами. Кроме того, в сибирское небо взмоют настоящие воздушные шары.