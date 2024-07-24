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Published Сегодня, 04:41

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Мужчина был пьян

Автомобиль забрали у пьяного водителя из Новосибирска и отправили его на работу

24 июля 2024, 04:41
Фото: 1MI
Мужчина был пьян
По Ленинскому району катался пьяный водитель из Новосибирска, как его наказали, сообщили в прокуратуре.

Все произошло в последний день марта 2024 года. Пьяный новосибирец управлял автомобилем «Тайота» и ехал по Толмачевскому шоссе. Его остановил экипаж ДПС. Алкотестер показал у него опьянение.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело за пьяную езду. Суд назначил ему 300 часов принудительных работ, а также лишил водительских прав на два года. Еще одним наказанием для сибиряка послужила конфискация его автомобиля.

Ранее мы рассказали, как другой пьяный водитель угнал автомобиль в День всех влюбленных и попал в тюрьму.

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