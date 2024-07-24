Автомобиль забрали у пьяного водителя из Новосибирска и отправили его на работу

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Все произошло в последний день марта 2024 года. Пьяный новосибирец управлял автомобилем «Тайота» и ехал по Толмачевскому шоссе. Его остановил экипаж ДПС. Алкотестер показал у него опьянение.
В отношении новосибирца возбудили уголовное дело за пьяную езду. Суд назначил ему 300 часов принудительных работ, а также лишил водительских прав на два года. Еще одним наказанием для сибиряка послужила конфискация его автомобиля.
Ранее мы рассказали, как другой пьяный водитель угнал автомобиль в День всех влюбленных и попал в тюрьму.