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Преступники воровали имущество

Автомобильных воров посадили за решетку в Новосибирске — они обнесли 36 машин

24 июля 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
Преступники воровали имущество

Автомобильных воров за 36 краж посадили за решетку в Новосибирске

В Новосибирске огласили приговор автомобильным ворам, которые несколько месяцев похищали чужое имущество, подробности сообщили в судебном департаменте.

Все происходило с ноября 2022 года по май 2023 года. За этот период двое мужчин, Александр Арышев и Евгений Титов, совершили 36 преступлений.

Они разбивали окна у припаркованных машин и похищали оттуда различные инструменты и технику владельцев. Затем они скрывались. Преступников вычислили в мае. В тот же месяц их задержали.

Следствие длилось больше года. Каждому из фигурантов дела назначили по 5,6 лет колонии общего режима. Также потерпевшим должны выплатить 1,2 млн рублей. Приговор еще можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Криминал#Новосибирск#Суд#Автомобиль#Приговор
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