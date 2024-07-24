Автомобильных воров посадили за решетку в Новосибирске — они обнесли 36 машин

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Все происходило с ноября 2022 года по май 2023 года. За этот период двое мужчин, Александр Арышев и Евгений Титов, совершили 36 преступлений.
Они разбивали окна у припаркованных машин и похищали оттуда различные инструменты и технику владельцев. Затем они скрывались. Преступников вычислили в мае. В тот же месяц их задержали.
Следствие длилось больше года. Каждому из фигурантов дела назначили по 5,6 лет колонии общего режима. Также потерпевшим должны выплатить 1,2 млн рублей. Приговор еще можно обжаловать.