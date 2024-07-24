Что будет с пунктами выдачи и заказами Wildberries в Новосибирске — мнение экономиста

Эдуард Коложвари обращает внимание, что сейчас компания находится на пике своего развития, и всё, что ей остается — удерживать лидирующие позиции. Поэтому руководство и приняло решение сделать ставку на развитие в маркетинге, объединившись с профильной компанией.