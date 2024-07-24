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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 10:39

Что поменяется в работе Wildberries

Что будет с пунктами выдачи и заказами Wildberries в Новосибирске — мнение экономиста

24 июля 2024, 09:48
Фото: 1MI
Что поменяется в работе Wildberries
Одна из самых богатых компаний Рунета Wildberries (WB) переживает масштабные трансформации. Татьяна Бакальчук объявила о реконфигурации бизнеса, в рамках которого была создана ООО «РВБ». Какие последствия это повлечет для партнеров и потребителей — в нашем материале.

Договоры с партнерами WB переоформили 23 июля, рассказал Atas.info кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ Эдуард Коложвари, знакомый с ситуацией.

«Со всеми предпринимателями в срочном порядке поменяли договор оферты на новое юрлицо. Как я понимаю, у предпринимателей нет возможности не подписать новый договор без потерь. Сейчас, по нашей информации, нет того, кто не подписался бы с новой ООО», — говорит эксперт.

О последствиях решения главы WB Татьяны Бакальчук судить пока рано, это станет ясно 29–30 июля, когда подойдет срок выплат.

«Все замерли, пока ничего страшного не происходит. Наступили ли проблемы, мы узнаем уже на следующей неделе, когда наступит период расчетов за текущую неделю. Пока все операционные процессы работают нормально. Запасаемся терпением и немного подождем, недолгое время покажет».

Эдуард Коложвари обращает внимание, что сейчас компания находится на пике своего развития, и всё, что ей остается — удерживать лидирующие позиции. Поэтому руководство и приняло решение сделать ставку на развитие в маркетинге, объединившись с профильной компанией.

«Администрация WB утверждает, что новое партнерство пойдет только на пользу, особенно в маркетинговой сфере. WB сегодня является крупнейшим маркетплейсом страны, его тарифы гораздо выше конкурентов. Так, например, по одежде и обуви комиссии у WB — 25%, у OZON — 13%, логистика тоже самая дорогая. В последнее время обозначился переток партнеров в конкурентные структуры OZON и Сбер, поэтому сбои в работе или ущемление клиентуры быстро ослабят позиции „ягодок“», — сказал Эдуард Коложвари.
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Собеседник подчеркнул, что не верит в теорию рейдерского захвата, а также в то, что решение Татьяны Бакальчук продиктовано эмоциями.

«Конечным потребителям не стоит опасаться перемен. Что касается селлеров — в случае возникновения проблем с площадкой они просто уйдут, и компания „сдуется“. В общем, WB — компания „слишком большая, чтобы упасть“, сбои в работе приведут к большим социальным последствиям, не думаю, что все движения были произведены для того, чтобы вывести ее с рынка», — дал обнадеживающий прогноз Эдуард Коложвари.
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#Алёна Рогонова#Бизнес#Экономика#Новосибирск#Wildberries#Потребители#Онлайн-торговля
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