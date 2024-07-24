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Актер отдыхает

Детей увез новосибирский актер Прилучный подальше от Муцениеце

24 июля 2024, 01:55
Фото: соцсети актера
Актер отдыхает
Актер из Новосибирска Павел Прилучный увез детей за границу, без их матери, о чем он рассказал в соцсетях.

Сейчас Павел Прилучный с сыном и дочкой отдыхают на Мальдивах. Рядом с ними новая жена актера Зепюр Брутян и их общий сын Микаэль, которому недавно исполнился год. Вместе они находятся в отпуске.

Напомним, что сейчас идет судебный спор, с кем останутся совместные дети Прилучного и Агаты Муцениеце, с которой он развелся много лет назад. Пара не осталась в хороших отношениях и они постоянно борются за финансовый вопрос. Ранее бывшая жена добилась алиментов от актера, который вскоре снова их оспорил.

В ближайшее время состоится суд, который определит, с кем из родителей будет жить 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия. Дети проводят время как с матерью, так и с отцом. Со стороны даже не скажешь, что родители не могут найти общий язык и урегулировать все споры.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Скандал#Родители#Звезды#Павел Прилучный
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