Детей увез новосибирский актер Прилучный подальше от Муцениеце

В ближайшее время состоится суд, который определит, с кем из родителей будет жить 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия. Дети проводят время как с матерью, так и с отцом. Со стороны даже не скажешь, что родители не могут найти общий язык и урегулировать все споры.