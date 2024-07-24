До 8,7 тысяч рублей выросла стоимость ОСАГО в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Новосибирской области за первые шесть месяцев 2024 года на 7% выросла стоимость полиса ОСАГО. К середине лета он обойдется в среднем в 8,7 тысяч рублей, а в столице региона уже в 10,2 тысячи. По данным сервиса «Сравни» самыми популярными личными автомашинами у жителей региона являются Toyota моделей Corolla и Rav4, а также Honda CR-V — именно их сибиряки страховали чаще всего.
Дороже всего полисы ОСАГО обходятся москвичам (11,2 тысячи рублей), жителям Северной столицы (чуть более 10 тысяч рублей) и жителям столичного региона — 9,4 тысячи рублей.
В Забайкалье, а также на территории Псковской и Костромской областей автогражданка стоит дешевле всего в стране — от 4,6 до 5,1 тысячи рублей.
Величина средней выплаты по ОСАГО после ДТП в России составляет 94 тысячи рублей и эта сумма по сведениям представителей страхового бизнеса продолжает расти.