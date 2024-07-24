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До 8,7 тысяч рублей выросла стоимость ОСАГО в Новосибирской области

До 8,7 тысяч рублей выросла стоимость ОСАГО в Новосибирской области

24 июля 2024, 12:50
Фото: 1MI
В Новосибирской области за первое полугодие 2024 года цена ОСАГО подросла на 7%.

В Новосибирской области за первые шесть месяцев 2024 года на 7% выросла стоимость полиса ОСАГО. К середине лета он обойдется в среднем в 8,7 тысяч рублей, а в столице региона уже в 10,2 тысячи. По данным сервиса «Сравни» самыми популярными личными автомашинами у жителей региона являются Toyota моделей Corolla и Rav4, а также Honda CR-V — именно их сибиряки страховали чаще всего.

Дороже всего полисы ОСАГО обходятся москвичам (11,2 тысячи рублей), жителям Северной столицы (чуть более 10 тысяч рублей) и жителям столичного региона — 9,4 тысячи рублей.

В Забайкалье, а также на территории Псковской и Костромской областей автогражданка стоит дешевле всего в стране — от 4,6 до 5,1 тысячи рублей.

Величина средней выплаты по ОСАГО после ДТП в России составляет 94 тысячи рублей и эта сумма по сведениям представителей страхового бизнеса продолжает расти.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Автомобили#ОСАГО#Страхование
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