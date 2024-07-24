До 8,7 тысяч рублей выросла стоимость ОСАГО в Новосибирской области

В Новосибирской области за первые шесть месяцев 2024 года на 7% выросла стоимость полиса ОСАГО. К середине лета он обойдется в среднем в 8,7 тысяч рублей, а в столице региона уже в 10,2 тысячи. По данным сервиса «Сравни» самыми популярными личными автомашинами у жителей региона являются Toyota моделей Corolla и Rav4, а также Honda CR-V — именно их сибиряки страховали чаще всего.