Дорогу и трамвайные пути отремонтируют на улице Мира в Новосибирске

В следующем году планируется вывести трамвайные пути на один уровень с дорогой. Когда произойдет естественная осадка путей, тогда уложат финишный слой асфальтобетона на проезжей части и обустроят «венские платформы», то есть возвышения, соединяющие платформу и тротуар, чтобы пассажиры могли безопасно высаживаться из транспорта. Эти работы завершат осенью 2025 года.