Дорогу и трамвайные пути отремонтируют на улице Мира в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Мэр Максим Кудрявцев поручил возобновить движение трамваев до 1 сентября, то есть на весь ремонт остается чуть больше месяца. Дорогу на улице Мира ремонтируют практически полностью — от Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Общая протяженность участка — более 2 км.
«Это один из самых крупных объектов дорожного ремонта этого года, его стоимость — более 500 млн рублей. Работы разделены на два этапа: в 2024 году будет освоено 300 млн рублей, еще 200 млн рублей переходит на следующий год. Особенность объекта в том, что, помимо ремонта дорожного полотна, предусмотрена замена трамвайных путей, которые за долгое время эксплуатации пришли в негодность. Также здесь отремонтируют бордюры, тротуары, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, — отметил глава города.
В следующем году планируется вывести трамвайные пути на один уровень с дорогой. Когда произойдет естественная осадка путей, тогда уложат финишный слой асфальтобетона на проезжей части и обустроят «венские платформы», то есть возвышения, соединяющие платформу и тротуар, чтобы пассажиры могли безопасно высаживаться из транспорта. Эти работы завершат осенью 2025 года.