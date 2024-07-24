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Когда завершат ремонт?

Дорогу и трамвайные пути отремонтируют на улице Мира в Новосибирске

24 июля 2024, 05:30
Фото: мэрия Новосибирска
Когда завершат ремонт?
В Кировском районе ведутся ремонтные работы дорожной части, а также трамвайных путей, сообщили в мэрии Новосибирска.

Мэр Максим Кудрявцев поручил возобновить движение трамваев до 1 сентября, то есть на весь ремонт остается чуть больше месяца. Дорогу на улице Мира ремонтируют практически полностью — от Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Общая протяженность участка — более 2 км.

«Это один из самых крупных объектов дорожного ремонта этого года, его стоимость — более 500 млн рублей. Работы разделены на два этапа: в 2024 году будет освоено 300 млн рублей, еще 200 млн рублей переходит на следующий год. Особенность объекта в том, что, помимо ремонта дорожного полотна, предусмотрена замена трамвайных путей, которые за долгое время эксплуатации пришли в негодность. Также здесь отремонтируют бордюры, тротуары, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, — отметил глава города.

В следующем году планируется вывести трамвайные пути на один уровень с дорогой. Когда произойдет естественная осадка путей, тогда уложат финишный слой асфальтобетона на проезжей части и обустроят «венские платформы», то есть возвышения, соединяющие платформу и тротуар, чтобы пассажиры могли безопасно высаживаться из транспорта. Эти работы завершат осенью 2025 года.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Мэрия
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