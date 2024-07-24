«Джетлаг выбил меня из колеи»: как бороться с синдромом смены часовых поясов

Но в то же время сибирякам, можно сказать, повезло. Дело в том, что никакой разницы со временем в любимом многими Таиланде или Вьетнаме абсолютно нет. Поэтому все проблемы заключаются в восьмичасовом перелете, но джетлагом он не усугубляется.