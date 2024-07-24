«Джетлаг выбил меня из колеи»: как бороться с синдромом смены часовых поясов

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Джетлаг, или же синдром смены часовых поясов, может изрядно подпортить путешественнику впечатления о поездке. Можно выиграть много времени, летя из Новосибирска на Камчатку, но затем несколько дней пытаться прийти в себя, с ужасом думая об обратном перелете.
Но не все так плохо, и существуют способы, как попытаться максимально уберечь от поломки свои внутренние «биологические часы».
Джетлаг возникает из-за нарушения внутреннего биологического часов организма, которое происходит при быстром пересечении нескольких часовых поясов. Путешественник чувствует усталость, у него нарушается сон и возникают проблемы с концентрацией, а раздражительность достигает пика.
Начните регулировать ваш режим сна за несколько дней до поездки. Если вы направляетесь из Новосибирска на восток, постарайтесь ложиться спать и вставать раньше. Если на запад — ложитесь и вставайте позже. Это поможет вашему организму постепенно адаптироваться к новому часовому поясу.
Обезвоживание усиливает симптомы джетлага, поэтому важно пить много воды до и во время полета! Избегайте алкоголя и кофеина, так как они могут усугубить обезвоживание и нарушить сон.
«Единственный раз я испытал сильный джетлаг во время путешествия в Благовещенск на литературный фестиваль. Разница всего два часа, но именно эти два часа на обратном пути меня выбили из колеи. Сильно болела голова, и я несколько дней не мог войти в обычный рабочий ритм в Новосибирске», — рассказал читатель Atas.Info Андрей Красильников.
Но в то же время сибирякам, можно сказать, повезло. Дело в том, что никакой разницы со временем в любимом многими Таиланде или Вьетнаме абсолютно нет. Поэтому все проблемы заключаются в восьмичасовом перелете, но джетлагом он не усугубляется.
Носите удобную одежду и возьмите с собой подушку для шеи и маску для сна, чтобы создать максимально комфортные условия для отдыха.
Делайте небольшие упражнения и прогулки по салону самолета каждые пару часов. Это улучшает кровообращение и снижает риск тромбозов, а также помогает избежать чрезмерной усталости.
Попробуйте спать в самолете, если это соответствует времени сна там, куда вы летите. Используйте беруши и маску для сна, чтобы уменьшить раздражающий шум и свет.
Дневной свет — мощный регулятор биологических часов. Проводите больше времени на улице в первые дни после прибытия, особенно утром. Это поможет быстрее адаптироваться к новому времени.
Питайтесь в соответствии с местным временем, даже если вы не чувствуете голода. Легкая физическая активность, такая как прогулки или йога, также может помочь быстрее адаптироваться.
Мелатонин — это гормон, который помогает регулировать сон. Принимайте мелатонин перед сном в течение нескольких дней после прибытия, чтобы помочь вашему организму адаптироваться к новому часовому поясу. Но перед началом приема проконсультируйтесь с врачом.
Избегайте стрессовых ситуаций в первые дни после прилета. Дайте себе время на акклиматизацию, отдыхайте и занимайтесь тем, что приносит удовольствие: например, позаботьтесь о сувенирах для друзей и родственников.