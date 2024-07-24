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Published Сегодня, 05:37

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Способы борьбы с джетлагом

«Джетлаг выбил меня из колеи»: как бороться с синдромом смены часовых поясов

24 июля 2024, 05:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Способы борьбы с джетлагом
Синдром смены часовых поясов, он же джетлаг, может сильно подпортить путешественнику впечатления о долгожданном путешествии.

Джетлаг, или же синдром смены часовых поясов, может изрядно подпортить путешественнику впечатления о поездке. Можно выиграть много времени, летя из Новосибирска на Камчатку, но затем несколько дней пытаться прийти в себя, с ужасом думая об обратном перелете.

Но не все так плохо, и существуют способы, как попытаться максимально уберечь от поломки свои внутренние «биологические часы».

Что такое джетлаг и почему он возникает?

Джетлаг возникает из-за нарушения внутреннего биологического часов организма, которое происходит при быстром пересечении нескольких часовых поясов. Путешественник чувствует усталость, у него нарушается сон и возникают проблемы с концентрацией, а раздражительность достигает пика.

Подготовка к полету

Начните регулировать ваш режим сна за несколько дней до поездки. Если вы направляетесь из Новосибирска на восток, постарайтесь ложиться спать и вставать раньше. Если на запад — ложитесь и вставайте позже. Это поможет вашему организму постепенно адаптироваться к новому часовому поясу.

Обезвоживание усиливает симптомы джетлага, поэтому важно пить много воды до и во время полета! Избегайте алкоголя и кофеина, так как они могут усугубить обезвоживание и нарушить сон.

«Единственный раз я испытал сильный джетлаг во время путешествия в Благовещенск на литературный фестиваль. Разница всего два часа, но именно эти два часа на обратном пути меня выбили из колеи. Сильно болела голова, и я несколько дней не мог войти в обычный рабочий ритм в Новосибирске», — рассказал читатель Atas.Info Андрей Красильников.

Но в то же время сибирякам, можно сказать, повезло. Дело в том, что никакой разницы со временем в любимом многими Таиланде или Вьетнаме абсолютно нет. Поэтому все проблемы заключаются в восьмичасовом перелете, но джетлагом он не усугубляется.

В самолете хорошо поспать не получитсяВ самолете хорошо поспать не получится
В самолете хорошо поспать не получится
Фото: 1MI

Во время полета

Носите удобную одежду и возьмите с собой подушку для шеи и маску для сна, чтобы создать максимально комфортные условия для отдыха.

Делайте небольшие упражнения и прогулки по салону самолета каждые пару часов. Это улучшает кровообращение и снижает риск тромбозов, а также помогает избежать чрезмерной усталости.

Попробуйте спать в самолете, если это соответствует времени сна там, куда вы летите. Используйте беруши и маску для сна, чтобы уменьшить раздражающий шум и свет.

После прибытия

Дневной свет — мощный регулятор биологических часов. Проводите больше времени на улице в первые дни после прибытия, особенно утром. Это поможет быстрее адаптироваться к новому времени.

Питайтесь в соответствии с местным временем, даже если вы не чувствуете голода. Легкая физическая активность, такая как прогулки или йога, также может помочь быстрее адаптироваться.

Полезные мелочи

Мелатонин — это гормон, который помогает регулировать сон. Принимайте мелатонин перед сном в течение нескольких дней после прибытия, чтобы помочь вашему организму адаптироваться к новому часовому поясу. Но перед началом приема проконсультируйтесь с врачом.

Избегайте стрессовых ситуаций в первые дни после прилета. Дайте себе время на акклиматизацию, отдыхайте и занимайтесь тем, что приносит удовольствие: например, позаботьтесь о сувенирах для друзей и родственников.

Испытывали ли вы джетлаг?
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