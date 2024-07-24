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Published Сегодня, 08:42

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Сколько будут получать студенты

Именные президентские стипендии увеличат для студентов из Новосибирска

24 июля 2024, 08:42
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сколько будут получать студенты
В России планируется увеличение именных стипендий для тех, кто учится в университетах, о чем оповестил премьер-министр Михаил Мишустин, приехав в Новосибирск.

Речь идет об увеличении стипендии для студентов и аспирантов. Повышение затронет только именные выплаты. Такое заявление сделал Мишустин, встретившись с молодыми учеными из НГУ.

Размер стипендии будет следующий: для студентов до 15 тысяч, а для аспирантов — до 20 тысяч. Сейчас дорабатываются все документальные процедуры, чтобы их назначить.

Планируется, что повышение затронет 12 учебных направлений, но каких, не уточняется. Положенные деньги студенты начнут получать в конце 2024 года.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#НГУ#Деньги#Студенты#Визит Мишустина в Новосибирск
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