Именные президентские стипендии увеличат для студентов из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Речь идет об увеличении стипендии для студентов и аспирантов. Повышение затронет только именные выплаты. Такое заявление сделал Мишустин, встретившись с молодыми учеными из НГУ.
Размер стипендии будет следующий: для студентов до 15 тысяч, а для аспирантов — до 20 тысяч. Сейчас дорабатываются все документальные процедуры, чтобы их назначить.
Планируется, что повышение затронет 12 учебных направлений, но каких, не уточняется. Положенные деньги студенты начнут получать в конце 2024 года.