Индусы вместо узбеков, таджиков и киргизов: как изменится состав трудовых мигрантов

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Вместо таджиков, узбеков и киргизов теперь на работу привлекают и индусов. Во-первых, гражданам Индии выгодно работать в нашей стране. Это связано с большой разницей в зарплате. Средняя оплата в России в месяц в 2023 году составляла более 45 тысяч рублей, а в Индии за аналогичный период она варьировалась в пределах 6-11 тысяч рублей по местной экономике.
Возникает вопрос, как будут работать работодатели с индусами. Многие считают, что в жизни иностранцы живут в постоянных долгах из-за азартных игр и выпивке. Причем они рождаются в долгах, живут в долгах и умирают в долгах.
Еще из минусов отмечают медлительность индусов, пишут «Новые Известия». Вместо часа, они могут выполнять задания по несколько часов. Однако существуют и плюсы работы с такими специалистами: они стабильны. Их не интересует политика, они не криминальны. Единственная цель — заработать деньги честным трудом.