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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Мигранты едут в Россию

Индусы вместо узбеков, таджиков и киргизов: как изменится состав трудовых мигрантов

24 июля 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты едут в Россию

Стало известно, кто вместо таджиков поедет работать в Новосибирскую область

В России существует дефицит кадров: рабочих специалистов из стран Средней Азии заменяют работниками из Индии и Шри-Ланки.

Вместо таджиков, узбеков и киргизов теперь на работу привлекают и индусов. Во-первых, гражданам Индии выгодно работать в нашей стране. Это связано с большой разницей в зарплате. Средняя оплата в России в месяц в 2023 году составляла более 45 тысяч рублей, а в Индии за аналогичный период она варьировалась в пределах 6-11 тысяч рублей по местной экономике.

Возникает вопрос, как будут работать работодатели с индусами. Многие считают, что в жизни иностранцы живут в постоянных долгах из-за азартных игр и выпивке. Причем они рождаются в долгах, живут в долгах и умирают в долгах.

Еще из минусов отмечают медлительность индусов, пишут «Новые Известия». Вместо часа, они могут выполнять задания по несколько часов. Однако существуют и плюсы работы с такими специалистами: они стабильны. Их не интересует политика, они не криминальны. Единственная цель — заработать деньги честным трудом.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Россия#Мигранты#Работа#Трудоустройство#Специалист
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