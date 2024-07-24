Индусы вместо узбеков, таджиков и киргизов: как изменится состав трудовых мигрантов

Вместо таджиков, узбеков и киргизов теперь на работу привлекают и индусов. Во-первых, гражданам Индии выгодно работать в нашей стране. Это связано с большой разницей в зарплате. Средняя оплата в России в месяц в 2023 году составляла более 45 тысяч рублей, а в Индии за аналогичный период она варьировалась в пределах 6-11 тысяч рублей по местной экономике.