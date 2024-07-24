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Published Сегодня, 19:47

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Интересный отдых в Карелии: белые ночи, водные приключения, экотуризм

Интересный отдых в Карелии: белые ночи, водные приключения, экотуризм

24 июля 2024, 19:47
Фото: 1MI
В 2024 году Карелия зарекомендовала себя как одно из лучших направлений для летнего отдыха россиян. И это неслучайно — вы вернетесь из этого края с множеством незабываемых впечатлений и обязательно захотите посетить его снова.

Летние ночи в Карелии поражают своей необычностью: солнце едва опускается за горизонт, а ночь плавно переходит в утро. Как пишет newia.ru, это самое лучшее время для вечерних прогулок и спокойной рыбалки на живописных озерах.

Если вы просто хотите укрыться от нестерпимой жары, Карелия станет для вас идеальным местом. Здесь нет зноя и духоты, а прохладные воды озер манят свежестью.

Карелия известна разнообразием ягод. Прогуливаясь по лесу, вы легко сможете собрать полную корзину морошки, клюквы, голубики и черники. А если вы останетесь здесь до конца лета, у вас будет возможность попробовать местные грибы.

Водоёмы Карелии славятся богатым разнообразием рыбы — здесь водится хариус, красная рыба, щука и кумжа. Вы можете самостоятельно поймать рыбу или попробовать блюда из нее в местных ресторанах. Не забудьте отведать знаменитую уху лохикейто, приготовленную с добавлением сливок и кусочков красной рыбы.

Кроме того, вы можете покататься на байдарках и лодках или сплавиться по бурным рекам. Также предлагаются спокойные прогулки на лодках по Онежскому и Ладожскому озерам и активные виды спорта, такие как сапбординг и вейксерфинг, — здесь каждый найдёт развлечение по душе.

Откройте для себя леса Карелии, где нет сотовой связи и интернета, — это позволит вам полностью погрузиться в атмосферу природы. Вы сможете остановиться в экодеревне, прогуляться по экотропам или посетить национальные парки и заповедники.

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