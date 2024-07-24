Интересный отдых в Карелии: белые ночи, водные приключения, экотуризм

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
Летние ночи в Карелии поражают своей необычностью: солнце едва опускается за горизонт, а ночь плавно переходит в утро. Как пишет newia.ru, это самое лучшее время для вечерних прогулок и спокойной рыбалки на живописных озерах.
Если вы просто хотите укрыться от нестерпимой жары, Карелия станет для вас идеальным местом. Здесь нет зноя и духоты, а прохладные воды озер манят свежестью.
Карелия известна разнообразием ягод. Прогуливаясь по лесу, вы легко сможете собрать полную корзину морошки, клюквы, голубики и черники. А если вы останетесь здесь до конца лета, у вас будет возможность попробовать местные грибы.
Водоёмы Карелии славятся богатым разнообразием рыбы — здесь водится хариус, красная рыба, щука и кумжа. Вы можете самостоятельно поймать рыбу или попробовать блюда из нее в местных ресторанах. Не забудьте отведать знаменитую уху лохикейто, приготовленную с добавлением сливок и кусочков красной рыбы.
Кроме того, вы можете покататься на байдарках и лодках или сплавиться по бурным рекам. Также предлагаются спокойные прогулки на лодках по Онежскому и Ладожскому озерам и активные виды спорта, такие как сапбординг и вейксерфинг, — здесь каждый найдёт развлечение по душе.
Откройте для себя леса Карелии, где нет сотовой связи и интернета, — это позволит вам полностью погрузиться в атмосферу природы. Вы сможете остановиться в экодеревне, прогуляться по экотропам или посетить национальные парки и заповедники.