Интересный отдых в Карелии: белые ночи, водные приключения, экотуризм

Кроме того, вы можете покататься на байдарках и лодках или сплавиться по бурным рекам. Также предлагаются спокойные прогулки на лодках по Онежскому и Ладожскому озерам и активные виды спорта, такие как сапбординг и вейксерфинг, — здесь каждый найдёт развлечение по душе.