Как выбрать рюкзак для путешествия, чтобы потом не пожалеть об этом

Для путешествий на самолете идеальны рюкзаки объемом от 20 до 40 литров. Такой размер подходит для ручной клади и позволяет взять с собой все необходимые вещи, не превышая ограничения по весу и размеру багажа. Тем не менее, не забудьте перед полетом еще раз заглянуть в правила авиакомпании — они иногда неожиданно меняются.