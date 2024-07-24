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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Выбор рюкзака очень важен для комфортного туризма

Как выбрать рюкзак для путешествия, чтобы потом не пожалеть об этом

24 июля 2024, 08:36
Фото: 1MI
Выбор рюкзака очень важен для комфортного туризма
Неважно, едите ли вы на курорт, или отправляетесь в пеший поход — самым удобным вместилищем необходимых в дороге вещей остается рюкзак.

Никто не будет спорить с утверждением, что самой удобным вместилищем необходимых путешественнику вещей был и остается рюкзак. Он пригодится и в пятизвездочном отеле, и во время поездки на выходных на Бердские скалы.

Но при выборе рюкзака необходимо учесть несколько важных аспектов, и тогда любое путешествие будет только в радость.

Без рюкзака путешественнику не обойтисьБез рюкзака путешественнику не обойтись
Без рюкзака путешественнику не обойтись
Фото: 1MI

Определение целей путешествия

Первый шаг при выборе рюкзака — четко определить цель вашего путешествия. Ответьте на следующие вопросы:

  • Как долго будет длиться ваше путешествие?
  • Будете ли вы летать на самолете или отправитесь в пеший поход?
  • Какие вещи вы планируете взять с собой?

Объем рюкзака

Для путешествий на самолете идеальны рюкзаки объемом от 20 до 40 литров. Такой размер подходит для ручной клади и позволяет взять с собой все необходимые вещи, не превышая ограничения по весу и размеру багажа. Тем не менее, не забудьте перед полетом еще раз заглянуть в правила авиакомпании — они иногда неожиданно меняются.

Для пеших походов объем рюкзака зависит от продолжительности путешествия:

  • До 2 дней: рюкзак объемом 20-30 литров.
  • 3-5 дней: рюкзак объемом 40-50 литров.
  • 6-10 дней и более: рюкзак объемом 60 литров и более.

Комфорт и поддержка

Обратите внимание на систему подвески рюкзака. Хороший рюкзак обязательно должен иметь регулируемые лямки, грудной ремень и поясной ремень. Это помогает равномерно распределить вес и снизить нагрузку на спину и плечи.

Для длительных пеших походов важна вентиляция спины. Рюкзаки с сетчатой спинкой или вентиляционными каналами обеспечат комфорт даже в жаркую погоду.

В велопутешествии всегда выручит рюкзакВ велопутешествии всегда выручит рюкзак
В велопутешествии всегда выручит рюкзак
Фото: atas.info

Материал и долговечность

Выбирайте рюкзак из прочных и водонепроницаемых материалов, таких как нейлон или полиэстер. Обратите внимание на качество швов и застежек — это гарантирует долговечность рюкзака и защиту вашего багажа от непогоды.

Организация внутреннего пространства

Рюкзак с широким основным отделением и легким доступом к вещам облегчает организацию и быстрое нахождение нужных предметов. Некоторые рюкзаки имеют доступ к основному отделению через переднюю панель или нижний клапан.

Дополнительные карманы для мелочей, бутылок с водой, документов и электронных девайсов помогут держать все необходимое под рукой.

«Более чем 30-летний стаж пеших путешествий по Горному Алтаю вопросов по выбору рюкзака для меня не оставил. В первый поход я сильно натер плечи купленным на барахолке рюкзаком, и проклял и поход, и продавщицу, и изготовителей рюкзака. Могу посоветовать будущим туристам проверить новую вещь в городских условиях, сходя с ним в супермаркет за продуктами на неделю например. Рюкзак советую искать в туристических магазинах и не экономить на нем. Купите хороший дорогой рюкзак и не стесняйтесь советоваться с продавцами, они обычно сами туристы», — поделился своим опытом с Atas.Info Игорь Граевский.

Вес рюкзака

Чем легче рюкзак, тем меньше нагрузки на ваши плечи и спину. Однако не жертвуйте качеством и прочностью ради веса. Оптимально выбрать рюкзак, который сочетает в себе легкость и надежность.

Чемодан можно оставить в гостинице, а с рюкзаком гулять по городуЧемодан можно оставить в гостинице, а с рюкзаком гулять по городу
Чемодан можно оставить в гостинице, а с рюкзаком гулять по городу
Фото: atas.info

Функциональные особенности

Рюкзак с встроенным дождевым чехлом защитит ваши вещи от дождя и влажности. Это особенно важно для пеших походов в условиях переменчивой погоды.

Для длительных пеших походов полезны рюкзаки с отделением для гидратора (специальной емкости для воды) и выводом для питьевой трубки. Это обеспечит удобный доступ к воде во время движения.

Проверьте качество молний и застежек — они должны быть прочными и легко открываться/закрываться. Двусторонние молнии удобны для быстрого доступа к содержимому рюкзака.

Итак, выбор рюкзака — важный этап подготовки к путешествию. Учитывайте объем, комфорт, материал, организацию внутреннего пространства, вес и функциональные особенности рюкзака. Правильно выбранный рюкзак обеспечит вам комфорт и удобство, позволяя наслаждаться путешествием в полной мере и вернуться обратно с хорошими впечатлениями и с сувенирами для друзей.

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