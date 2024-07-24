Как выбрать рюкзак для путешествия, чтобы потом не пожалеть об этом

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Published Сегодня, 08:36
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Никто не будет спорить с утверждением, что самой удобным вместилищем необходимых путешественнику вещей был и остается рюкзак. Он пригодится и в пятизвездочном отеле, и во время поездки на выходных на Бердские скалы.
Но при выборе рюкзака необходимо учесть несколько важных аспектов, и тогда любое путешествие будет только в радость.
Первый шаг при выборе рюкзака — четко определить цель вашего путешествия. Ответьте на следующие вопросы:
Для путешествий на самолете идеальны рюкзаки объемом от 20 до 40 литров. Такой размер подходит для ручной клади и позволяет взять с собой все необходимые вещи, не превышая ограничения по весу и размеру багажа. Тем не менее, не забудьте перед полетом еще раз заглянуть в правила авиакомпании — они иногда неожиданно меняются.
Для пеших походов объем рюкзака зависит от продолжительности путешествия:
Обратите внимание на систему подвески рюкзака. Хороший рюкзак обязательно должен иметь регулируемые лямки, грудной ремень и поясной ремень. Это помогает равномерно распределить вес и снизить нагрузку на спину и плечи.
Для длительных пеших походов важна вентиляция спины. Рюкзаки с сетчатой спинкой или вентиляционными каналами обеспечат комфорт даже в жаркую погоду.
Выбирайте рюкзак из прочных и водонепроницаемых материалов, таких как нейлон или полиэстер. Обратите внимание на качество швов и застежек — это гарантирует долговечность рюкзака и защиту вашего багажа от непогоды.
Рюкзак с широким основным отделением и легким доступом к вещам облегчает организацию и быстрое нахождение нужных предметов. Некоторые рюкзаки имеют доступ к основному отделению через переднюю панель или нижний клапан.
Дополнительные карманы для мелочей, бутылок с водой, документов и электронных девайсов помогут держать все необходимое под рукой.
«Более чем 30-летний стаж пеших путешествий по Горному Алтаю вопросов по выбору рюкзака для меня не оставил. В первый поход я сильно натер плечи купленным на барахолке рюкзаком, и проклял и поход, и продавщицу, и изготовителей рюкзака. Могу посоветовать будущим туристам проверить новую вещь в городских условиях, сходя с ним в супермаркет за продуктами на неделю например. Рюкзак советую искать в туристических магазинах и не экономить на нем. Купите хороший дорогой рюкзак и не стесняйтесь советоваться с продавцами, они обычно сами туристы», — поделился своим опытом с Atas.Info Игорь Граевский.
Чем легче рюкзак, тем меньше нагрузки на ваши плечи и спину. Однако не жертвуйте качеством и прочностью ради веса. Оптимально выбрать рюкзак, который сочетает в себе легкость и надежность.
Рюкзак с встроенным дождевым чехлом защитит ваши вещи от дождя и влажности. Это особенно важно для пеших походов в условиях переменчивой погоды.
Для длительных пеших походов полезны рюкзаки с отделением для гидратора (специальной емкости для воды) и выводом для питьевой трубки. Это обеспечит удобный доступ к воде во время движения.
Проверьте качество молний и застежек — они должны быть прочными и легко открываться/закрываться. Двусторонние молнии удобны для быстрого доступа к содержимому рюкзака.
Итак, выбор рюкзака — важный этап подготовки к путешествию. Учитывайте объем, комфорт, материал, организацию внутреннего пространства, вес и функциональные особенности рюкзака. Правильно выбранный рюкзак обеспечит вам комфорт и удобство, позволяя наслаждаться путешествием в полной мере и вернуться обратно с хорошими впечатлениями и с сувенирами для друзей.