Михаил Мишустин посетил научно-технологический парк Академгородка Новосибирска

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Глава правительства России Михаил Мишустин свой второй день визита в Новосибирск начал с посещения Академгородка. В научном центре он в сопровождении губернатора Андрея Травникова побывал в научно-технологическом парке.
В 2024 году активно реализуются проекты развития инфраструктуры технопарка, начатые в 2021–2022 годах, отметил губернатор Андрей Травников.
«Уже ведутся строительные работы на площадке второй очереди. За счет бюджета предстоит построить более 30000 квадратных метров новых площадей, и примерно столько же будет создано инвестором. Проект реализуется при поддержке правительства Российской Федерации. За счёт списания бюджетного кредита мы получили 3,3 миллиарда рублей и направили конкретно на этот проект», — рассказал премьер-министру глава Новосибирской области.
Михаилу Мишустину также рассказали о проекте создания в поселке Ложок новой производственной площадки технопарка. Разрешение на ввод в эксплуатацию первого объекта уже получено.
Кроме того премьер-министр узнал подробности проекта развития инфраструктуры «Трапеция» — комплекса из пяти производственно-лабораторных и офисных зданий рядом с Академпарком. технопарка. Сейчас на новой площадке завершается проектирование зданий и строительство инженерных коммуникаций.