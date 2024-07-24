Михаил Мишустин посетил научно-технологический парк Академгородка Новосибирска

Кроме того премьер-министр узнал подробности проекта развития инфраструктуры «Трапеция» — комплекса из пяти производственно-лабораторных и офисных зданий рядом с Академпарком. технопарка. Сейчас на новой площадке завершается проектирование зданий и строительство инженерных коммуникаций.