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Михаил Мишустин посетил научно-технологический парк Академгородка Новосибирска

Михаил Мишустин посетил научно-технологический парк Академгородка Новосибирска

24 июля 2024, 08:36
Фото: правительство Новосибирской области
Во второй день пребывания в Новосибирске глава правительства страны побывал в научно-технологическом парке Академгородка, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Глава правительства России Михаил Мишустин свой второй день визита в Новосибирск начал с посещения Академгородка. В научном центре он в сопровождении губернатора Андрея Травникова побывал в научно-технологическом парке.

В 2024 году активно реализуются проекты развития инфраструктуры технопарка, начатые в 2021–2022 годах, отметил губернатор Андрей Травников.

«Уже ведутся строительные работы на площадке второй очереди. За счет бюджета предстоит построить более 30000 квадратных метров новых площадей, и примерно столько же будет создано инвестором. Проект реализуется при поддержке правительства Российской Федерации. За счёт списания бюджетного кредита мы получили 3,3 миллиарда рублей и направили конкретно на этот проект», — рассказал премьер-министру глава Новосибирской области.

Михаилу Мишустину также рассказали о проекте создания в поселке Ложок новой производственной площадки технопарка. Разрешение на ввод в эксплуатацию первого объекта уже получено.

Кроме того премьер-министр узнал подробности проекта развития инфраструктуры «Трапеция» — комплекса из пяти производственно-лабораторных и офисных зданий рядом с Академпарком. технопарка. Сейчас на новой площадке завершается проектирование зданий и строительство инженерных коммуникаций.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Визит Мишустина в Новосибирск
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