Миллион в лотерею выиграла счастливая жительница Новосибирска

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Сибирячка часто покупала лотерейные билеты и этот случай не стал исключением. Она купила последние два билета моментального розыгрыша. О том, что стала миллионершей, женщина узнала сразу же.
Один из билетов был счастливым. Покупательница выиграла миллион рублей. Вместе с семьей она была шокирована такой удачей. Плакала сибирячка от радости два дня.
Свой заветный выигрыш она потратила на нужную вещь — приобрела автомобиль, который был ее мечтой.