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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Женщина выиграла деньги

Миллион в лотерею выиграла счастливая жительница Новосибирска

24 июля 2024, 10:11
Фото: 1MI
Женщина выиграла деньги
Женщина из Новосибирска стала обладательницей одного миллиона рублей, сообщили в «Национальной лотерее».

Сибирячка часто покупала лотерейные билеты и этот случай не стал исключением. Она купила последние два билета моментального розыгрыша. О том, что стала миллионершей, женщина узнала сразу же.

Один из билетов был счастливым. Покупательница выиграла миллион рублей. Вместе с семьей она была шокирована такой удачей. Плакала сибирячка от радости два дня.

Свой заветный выигрыш она потратила на нужную вещь — приобрела автомобиль, который был ее мечтой.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Деньги#Лотерея#Выигрыш
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