atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля, 02:23

Published 24 июля, 02:23

Modified 24 июля, 02:25

Updated 24 июля, 02:25

Губернатор и премьер-министр

Мишустину представили результаты модернизации здравоохранения в Новосибирской области

24 июля 2024, 02:23
Фото: правительство Новосибирской области. Губернатор и премьер-министр
Сюжет
Визит Мишустина в Новосибирск
Масштабы этой работы превышают уровень лучших советских пятилеток, отметил губернатор Новосибирской области.
«Современные больницы, клиники, медицинское обслуживание — это то, что необходимо. И модернизация первичного звена, наверное, один из самых приоритетных вопросов. По поручению президента мы этим проектом занимаемся системно», — отметил Михаил Мишустин на встрече с губернатором Андреем Травниковым, во время визита в Новосибирск.

Глава региона сообщил, что власти начали системную работу по развитию материальной базы сферы здравоохранения до старта нацпроекта в 2018 году. Делается это за счет региональных программ, взаимодействия с «РЖД-Медициной» и другими частными партнерами.

О развитии сферы здравоохранения в регионе говорят за себя цифры, за которыми десятки новых центров, поликлиник и стационаров: с 2018 года было построено 156 ФАПов и амбулаторий, возведено 39 онкологических, сосудистых, гемодиализных центров, создано 11 стационаров и отремонтировано практически 300 медицинских зданий.

«Масштаб этой сложной, но приятной работы даже превышает уровень лучших советских пятилеток», — заявил губернатор.

Андрей Травников поблагодарил Михаила Мишустина и правительство РФ за широкий ассортимент инструментов инфраструктурного меню и возможность использования инфраструктурных бюджетных кредитов — ИБК — для строительства социальных объектов.

Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Травниковым
Узнать подробнее
Читайте также:
Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области ТравниковымОбновить парк вагонов новосибирского метрополитена поручил губернаторГубернатор Андрей Травников возглавил новосибирскую делегацию в Республику Беларусь
#Эмилия Губарева#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Михаил Мишустин#Губернатор#Здравоохранение#Андрей Травников#Визит Мишустина в Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика