Мишустину представили результаты модернизации здравоохранения в Новосибирской области

О развитии сферы здравоохранения в регионе говорят за себя цифры, за которыми десятки новых центров, поликлиник и стационаров: с 2018 года было построено 156 ФАПов и амбулаторий, возведено 39 онкологических, сосудистых, гемодиализных центров, создано 11 стационаров и отремонтировано практически 300 медицинских зданий.