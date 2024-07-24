Набросился на трех человек: сколько случаев бешенства было в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
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Всего в регионе произошло девять случаев бешенства. Такая статистика приводится с начала 2024 года.
Причем им заражаются не только хищные звери (таких случаев было 7), но и домашние питомцы, например кошка и собака (зафиксировано 2 инцидента). Так, в одном из девяти случаев, зараженный кот укусил трех людей, пишет КП-Новосибирск.
Однако карантин из-за бешенства вводят редко. В настоящий момент по региону в этом режиме есть только один населенный пункт, но какой, не уточняется. Сотрудники ветеринарии продолжают проводить вакцинацию животных, чтобы они не болели бешенством.