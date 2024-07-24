Найдено новое средство от мужского облысения

Природный сахар 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) содержится как в организме людей, так и в организме животных. В ходе исследования заживляющих свойств дезоксисахара было обнаружено, что волосы начинают активнее расти на участках, обработанных органическим соединением 2dDR. Это позволило предположить, что данное вещество способствует стимуляции роста волос, передает newkhakasiya.online.