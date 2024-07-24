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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Найдено новое средство от мужского облысения

Найдено новое средство от мужского облысения

24 июля 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Исследователи обнаружили, что природный сахар может быть эффективным средством от выпадения волос у мужчин. Это открытие может привести к появлению безопасного и неинвазивного метода борьбы с данной проблемой.

Природный сахар 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) содержится как в организме людей, так и в организме животных. В ходе исследования заживляющих свойств дезоксисахара было обнаружено, что волосы начинают активнее расти на участках, обработанных органическим соединением 2dDR. Это позволило предположить, что данное вещество способствует стимуляции роста волос, передает newkhakasiya.online.

Для проверки данной гипотезы исследователи провели эксперимент на мышах. Одна группа грызунов в течение двадцати дней получала гель с 2dDR, в то время как другая группа — сертифицированный препарат от выпадения волос. Результаты показали практически одинаковый эффект в обеих группах.

Это исследование привлекает внимание к возможности лечения выпадения волос с использованием природных средств. В дальнейшем планируется провести клинические испытания данного метода на людях.

#Общество
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