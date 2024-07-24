Новый директор новосибирского Горфонтана сложил полномочия спустя три дня

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Виталий Трубин покинул пост директора муниципального учреждения «Городской фонтан», на который был назначен после Валерия Науменко.
Atas.info направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
Напомним, ранее эту должность в течение семи лет занимал Валерий Науменко. Он ушел с поста в июле этого года, после чего новым главой Горфонтана назначили Виталия Турбина. В мэрии пока не прокомментировали информацию о его отставке.