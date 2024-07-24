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Новый директор новосибирского Горфонтана сложил полномочия спустя три дня

Новый директор новосибирского Горфонтана сложил полномочия спустя три дня

24 июля 2024, 10:33
Фото: atas.info, открытые источники
22 июля мэрия назначила Виталия Трубина новым директором МКУ «Городской фонтан», сегодня стало известно, что он продержался всего три неполных дня, рассказали источник Atas.Info.

Виталий Трубин покинул пост директора муниципального учреждения «Городской фонтан», на который был назначен после Валерия Науменко.

Atas.info направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Нового директора МКУ «Городской фонтан» назначили в мэрии Новосибирска
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Напомним, ранее эту должность в течение семи лет занимал Валерий Науменко. Он ушел с поста в июле этого года, после чего новым главой Горфонтана назначили Виталия Турбина. В мэрии пока не прокомментировали информацию о его отставке.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Горфонтан
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