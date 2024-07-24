Партия «Новые люди» поможет оборудовать пешеходные переходы в Новосибирской области

«Чтобы таких аварий было меньше, пешеходные переходы нужно оснастить подсветкой. В России только начали появляться проекционные пешеходные переходы. Когда человек выходит на „зебру“, включается подсветка. Не заметить такого пешехода водитель просто не может. Мы проанализировали статистику ДТП в Новосибирской области и выделили переходы, где аварии случаются чаще всего. Именно там подсветка нужна в первую очередь. Чаще всего это Новосибирск, ведь трафик в крупном городе выше. Но в перспективе такая подсветка нужна и в Бердске, Искитиме, Оби и других городах», — рассказала Дарья Карасева.