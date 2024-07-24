Партия «Новые люди» поможет оборудовать пешеходные переходы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Его озвучила лидер фракции в Заксобрании Дарья Карасева на рабочем совещании комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами. В нём приняло участие руководство региональной ГИБДД, мэрии Новосибирска, Минтранса Новосибирской области.
В прошлом году в Новосибирской области в ДТП пострадали 108 несовершеннолетних. Риски попасть под машину выше ночью. Водитель поздно замечает человека на переходе и не успевает остановиться.
«Чтобы таких аварий было меньше, пешеходные переходы нужно оснастить подсветкой. В России только начали появляться проекционные пешеходные переходы. Когда человек выходит на „зебру“, включается подсветка. Не заметить такого пешехода водитель просто не может. Мы проанализировали статистику ДТП в Новосибирской области и выделили переходы, где аварии случаются чаще всего. Именно там подсветка нужна в первую очередь. Чаще всего это Новосибирск, ведь трафик в крупном городе выше. Но в перспективе такая подсветка нужна и в Бердске, Искитиме, Оби и других городах», — рассказала Дарья Карасева.
Авторы инициативы изучили опыт других регионов. Руководитель проекта «Дорога домой» партии «Новые люди» Сергей Лушин отметил, что переходы с подсветкой появились в России относительно недавно, но уже показали свою полезность.
«Мы обратили внимание на инновации и посмотрели, как можно, вкладывая небольшие ресурсы, изменить ситуацию в лучшую сторону. Например, на каждом перекрёстке можно применять светодиодные маячки. Они заряжаются днём от света, а ночью моргают. Это привлекает внимание автомобилистов и концентрирует его на проезжей части. Для нас вопрос безопасности в приоритете. Особенно это касается детей. Сегодня договорились проработать все небезопасные участки», — говорит Сергей Лушин
Представители мэрии Новосибирска отметили, что готовы работать над повышением безопасности на переходах.
Помимо знаков с внутренней подсветкой, проекции пешеходных переходов и светодиодных маячков, участники встречи акцентировали внимание на пропаганде безопасного дорожного движения для детей и их родителей.
«Мне, многодетному отцу, важно не только создавать условия на переходах, но и учить детей правилам безопасности. Например, всегда идти против движения автомобилей. Тогда мы видим машины, а автомобилисты видят нас. Так каждый из участников движения сможет среагировать. Это может сократить вероятность ДТП. Таким элементарным правилам нужно учить детей и в семье, и в школе», — рассказал помощник депутата Заксобрания, кандидат в депутаты горсовета по 45-му округу Андрей Климов.