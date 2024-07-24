Похищенного бандой из 9 человек мужчину нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Все произошло 18 июля в Первомайском районе. На камеры попал момент похищения молодого человека. Его затолкали в машину девять мужчин и увезли в неизвестном направлении. Похитителей нашли оперативно, а вот жертву — нет.
Подозреваемых арестовали до осени, одного несовершеннолетнего посадили под домашний арест. Спустя время, 24 июля стало известно, что новосибирца полицейские все-таки нашли.
Известно, что он боялся за свою жизнь и прятался, пишет Infopro54. Другие детали не разглашаются. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает, он в безопасности и уже дал показания.