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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Подозреваемые арестованы

Похищенного бандой из 9 человек мужчину нашли в Новосибирске

24 июля 2024, 06:44
Фото: 1MI
Подозреваемые арестованы
В Новосибирске толпа мужчин совершила похищение человека, его искали практически неделю и нашли, сообщили в правоохранительных органах.

Все произошло 18 июля в Первомайском районе. На камеры попал момент похищения молодого человека. Его затолкали в машину девять мужчин и увезли в неизвестном направлении. Похитителей нашли оперативно, а вот жертву — нет.

Подозреваемых арестовали до осени, одного несовершеннолетнего посадили под домашний арест. Спустя время, 24 июля стало известно, что новосибирца полицейские все-таки нашли.

Известно, что он боялся за свою жизнь и прятался, пишет Infopro54. Другие детали не разглашаются. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает, он в безопасности и уже дал показания.

Момент похищенияМомент похищения
Момент похищения
Фото: СКР
Парня затолкали в автомобиль и похитили в Новосибирске — его не могут найти
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