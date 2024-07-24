Послание студентам НГУ оставил на стене Михаил Мишустин

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В ходе посещения нового досугового центра СУНЦ НГУ премьер-министр Михаил Мишустин сделал мотивационную надпись-послание.
«Ребята! Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку!» — написал премьер.
На стене расположено панно, на котором изображен процесс создание ФМШ.
Председатель правительства РФ провел в Новосибирске два дня, 23–24 июля. Главной площадкой стал Академгородок — Мишустин уделил внимание ученым. Встреча прошла на самом высоком уровне. К приезду оперативно ремонтировали дороги, на здания натянули чехлы.