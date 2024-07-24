Послание студентам НГУ оставил на стене Михаил Мишустин

Председатель правительства РФ провел в Новосибирске два дня, 23–24 июля. Главной площадкой стал Академгородок — Мишустин уделил внимание ученым. Встреча прошла на самом высоком уровне. К приезду оперативно ремонтировали дороги, на здания натянули чехлы.