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Послание студентам НГУ оставил на стене Михаил Мишустин

Послание студентам НГУ оставил на стене Михаил Мишустин

24 июля 2024, 10:46
Фото: Правительство РФ
Премьер-министр посетил СУНЦ, в ходе посещения обсудили продолжение строительства новых объектов, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В ходе посещения нового досугового центра СУНЦ НГУ премьер-министр Михаил Мишустин сделал мотивационную надпись-послание.

«Ребята! Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку!» — написал премьер.

На стене расположено панно, на котором изображен процесс создание ФМШ.

Видео: Правительство РФ

Председатель правительства РФ провел в Новосибирске два дня, 23–24 июля. Главной площадкой стал Академгородок — Мишустин уделил внимание ученым. Встреча прошла на самом высоком уровне. К приезду оперативно ремонтировали дороги, на здания натянули чехлы.

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