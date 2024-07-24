Пост директора аэропорта Толмачево в Новосибирске покидает Янкилевич

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Премьер-министр России Михаил Мишустин с визитом приехал в Новосибирск. По плану его поездки было посещение аэропорта Толмачево. Там он посмотрел, как проходит реконструкция международного терминала.
После встречи с гендиректором аэропорта стало известно, что Евгений Янкилевич покидает пост. Он переезжает в Москву. В дальнейшем он возглавит федеральный холдинг «Новапорт». Это крупнейшая сеть региональных аэропортов.
Имя нового директора гавани пока не разглашается. Должность гендиректора Евгений Янкилевич занимал с 2012 года.