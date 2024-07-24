atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Кто станет новым директором?

Пост директора аэропорта Толмачево в Новосибирске покидает Янкилевич

24 июля 2024, 09:37
Фото: atas.info
Кто станет новым директором?
Генеральный директор воздушной гавани принял решение покинуть свой пост, о чем стало известно после встречи с Михаилом Мишустиным.

Премьер-министр России Михаил Мишустин с визитом приехал в Новосибирск. По плану его поездки было посещение аэропорта Толмачево. Там он посмотрел, как проходит реконструкция международного терминала.

После встречи с гендиректором аэропорта стало известно, что Евгений Янкилевич покидает пост. Он переезжает в Москву. В дальнейшем он возглавит федеральный холдинг «Новапорт». Это крупнейшая сеть региональных аэропортов.

Имя нового директора гавани пока не разглашается. Должность гендиректора Евгений Янкилевич занимал с 2012 года.

Команда Локтя теряет последние должности в мэрии Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Пост главы новосибирского департамента ЖКХ покидает Дмитрий ПерязевГлавный по новосибирским фонтанам покидает свой пост
#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Должность#Пост
Подпишитесь
Индусы вместо узбеков, таджиков и киргизов: как изменится состав трудовых мигрантов
Сегодня, 07:40
Умилительное видео с белым тигренком Кови показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 07:40
Похищенного бандой из 9 человек мужчину нашли в Новосибирске
Сегодня, 06:44
Собака набросилась на школьников в Новосибирской области — ее владелец поплатится
Сегодня, 06:26
Рыбаку не дали леща новосибирские полицейские на Обском водохранилище
Сегодня, 05:33
Дорогу и трамвайные пути отремонтируют на улице Мира в Новосибирске
Сегодня, 05:30