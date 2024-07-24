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Пробок на улицах, возле НГУ, не замечено

Появилось видео приезда премьер-министра Мишустина в новосибирский Академгородок

24 июля 2024, 05:47
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Пробок на улицах, возле НГУ, не замечено
Кортеж премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина заметили новосибирцы в Академгородке, появилось видео его приезда.

Председатель правительства России прилетел в Новосибирск 23 июля. В столице Сибири он пробудет два дня. В первый день он посетил аэропорт Толмачево для международных перелетов, затем провел встречу с губернатором Андреем Травниковым.

Во второй день у Михаила Мишустина запланирована встреча с молодыми учеными из Академгородка. Как сообщают Atas.info читатели, сейчас у новых корпусов учебного центра (СУНЦ НГУ) выставили металлические ограждения. Перекрывать проезд по улицам не стали.

Также появилось видео приезда в Академгородок. Кортеж насчитывает минимум 20 автомобилей.

Напомним, что ранее, перед приездом Мишустина, в Советском районе начали экстренно ремонтировать дороги, а обшарпанные корпуса зданий НГУ закрывать баннерами.

Фальшфасадом прикрыли НГУ перед приездом Мишустина в Новосибирск
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