Прораб украл полмиллиона у начальника ради отдыха в новосибирском аквапарке

Случилось все в Кемерове. К полицейским обратился начальник строительной бригады с заявлением, что его работник украл 600 000 рублей, угрожая ему ножом. Действовал вор с напарником. Эти деньги предназначались, чтобы выплатить сотрудникам зарплату. Затем преступники сбежали.