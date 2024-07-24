Прораб украл полмиллиона у начальника ради отдыха в новосибирском аквапарке

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Случилось все в Кемерове. К полицейским обратился начальник строительной бригады с заявлением, что его работник украл 600 000 рублей, угрожая ему ножом. Действовал вор с напарником. Эти деньги предназначались, чтобы выплатить сотрудникам зарплату. Затем преступники сбежали.
Подозреваемый в разбое, тот самый работник бригады, уже был судим за аналогичные преступления. Задержали его на следующий день, в аквапарке Новосибирска. Вероятно, туда он поехал тратить деньги.
Во время задержания у него нашли нож, маску и 290 тысяч рублей. Сейчас вор арестован. Ему грозит до 12 лет колонии за разбой.